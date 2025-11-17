逢甲改裝車炸街擾民 警逮8男

台中市逢甲商圈17日凌晨發生改裝車「炸街」噪音擾民並引爆街頭暴力事件。警六分局在5分鐘內派員抵達並迅速鎖定犯嫌，隨後逮捕8名涉案男子依法移送偵辦。對此，民進黨多位市議員痛批台中市治安敗壞，市長盧秀燕強調，「暴力鬧事決不寬貸」，市府將持續強化執法，還市民安寧。

事件發生在17日凌晨1時50分，多輛改裝自小客車在逢甲商圈西屯路、寶慶街一帶高速迴轉，排氣管噪音巨大，引起周邊住戶不滿。當時一名45歲陳姓男子因受不了噪音，上前理論並持泡沫滅火器朝一輛賓士車噴灑，結果激怒29歲趙姓車主與多名同伴。對方下車後持球棒、棍棒對陳男群毆，隨後又有約5、6人加入攻擊。陳男遭打倒在地後，嫌犯迅速駕車逃逸。

警方於1時57分接獲報案，即刻啟動快打部隊，於2時1分派遣24名警力抵達現場，將傷勢明顯的陳男送醫。陳男頭部與四肢多處擦挫傷，所幸無生命危險。

警方調閱監視器與車籍資料，陸續逮捕29歲趙男等8名涉案者。市警局長吳敬田表示，相關嫌犯均依傷害罪、聚眾鬥毆罪移送台中地檢署偵辦。

該事件昨天也在市議會掀起治安攻防，民進黨市議員陳俞融、陳淑華、江肇國等人質疑近年「台中街頭砍殺、飆車炸街、幫派鬥毆」頻傳，治安惡化並非個案，尤其案發地點距離刑事局中部打擊犯罪中心僅300公尺，「黑道小弟根本沒把警察放在眼裡。」

市長盧秀燕表示，暴力事件絕不寬貸，市府將從源頭加強對改裝車、噪音車與深夜飆車的執法。吳敬田也承諾，針對炸街、改裝排氣管與聚眾鬥毆，將加強查緝。