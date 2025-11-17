逢甲深夜飆車惡鬥 大叔持滅火器獨佔賓士炸街團遭圍毆 5嫌落網

陳姓男子不滿飆仔深夜炸街，持滅火器噴灑賓士車，被趙男等人圍毆，有民眾拍下案發過程。翻攝Threads

台中市逢甲商圈17日凌晨爆發街頭衝突事件。包括數部賓士等改裝車，深夜在西屯路、寶慶街附近高速繞行、排氣管轟轟聲響不斷，擾得周邊住戶難以入眠；45歲陳姓男子受不了噪音，下樓理論，並提著滅火器朝其中1部賓士車噴灑，遭車主29歲趙姓男子及同夥持球棒群毆，倒臥街頭，事後警方緝捕5名嫌犯，訊後移送地檢署偵辦。

今天凌晨1時50分，陳男不滿「炸街團」深夜發出「轟！轟！」巨大引擎聲響，下樓理論，並持滅火器噴灑其中1部賓士車，激怒改裝車隊1夥人；賓士車主趙男率先攻擊陳，其同夥也陸續加入戰局，短短1分多鐘，把陳男打倒後，頭破血流，嫌犯則迅速駕車散離。

轄區台中市警局第6分局獲報，趕抵現場時，「炸街團」成員已經鳥獸散，員警將受傷的陳男送醫；醫師指出，傷者頭部及全身多處擦挫傷，所幸暫無生命危險；這起事件發生後，第6分局被批評處理速度太慢，但分局強調，接獲報案到出動、抵達現場，僅花了4分鐘。

偵查隊與派出所漏夜追查嫌犯蹤影，鎖定車牌，透過車籍比對與監視器追查，天亮之後，陸續逮捕趙姓車主及高姓、周姓、劉姓、蔡姓共5名嫌犯。警方指出，涉案的「炸街團成員」共有7人、3輛改裝車，目前將持續追捕在逃2嫌。

分局長周俊銘強調，深夜炸街、暴力鬥毆嚴重影響治安與公共安全，將加強巡邏與取締，避免類似事件再次發生。



