逢甲疑偷拍狼出沒！ 鞋綁相機貼短裙女 警：男否認犯案

台中市西屯區逢甲商圈爆出疑似有人偷拍，昨（18）日晚間一對情侶去逛街，男友發現一名男子鞋子上綁著小型相機，行跡非常可疑，懷疑他正在偷拍，把畫面拍下來留證，並分享在社群上。警方說，男子事發隔天主動到案說明，但他否認犯案，並且提供當時使用的手機，後續警方將進行數位鑑識，如果偷拍行為屬實，將會依法函送地檢偵辦。

男子拿出手機錄影，他把鏡頭鎖定在一名男子腳上穿的鞋子，仔細看，鞋子的鞋帶上綁了一個像是小型相機的東西，怎麼會這麼奇怪，誰會在熱鬧的夜市商圈當中，鞋子綁相機到底要拍什麼。

這個人就是穿白色外套的男子，坐在椅子上滑手機，看似若無其事，但拍攝這段畫面的民眾說，男子18日出現在逢甲夜市，突然靠近他女朋友幾乎是貼著，因為女友穿著短裙，懷疑他正在偷拍。當事人詹先生說：「我叫我女朋友過來的時候，那個男生轉身的時候，我有看到他的手機螢幕，其實是攝像的畫面，我就看那畫面很奇怪，怎麼好像在錄影。」

實際找到男子在經營的社群，嘗試私訊聯繫，但在截稿前沒有得到回應，不過警方說，男子已經在上午主動到派出所說明，但他否認犯案，第六分局西屯派出所副所長莊貽麟說：「他看到新聞報導之後先自己到案，我們趕快帶他回去，做保全證據的動作。」

這名男子當下把相機綁在鞋子上到底要拍什麼，還要再釐清，但行為本身已經很可疑，又靠穿短裙的女生這麼近，警方不敢大意，已經查扣他的手機要進行數位鑑識，如果犯案屬實，將函送地檢偵辦。

