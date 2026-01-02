逢甲租金飆漲也要開！「丹閎鍋」逆風入駐戰區，只為把阿嬤的團圓味帶回來

為何真正厲害的品牌敢選在「高租金戰區」或「路沖」展店？

在租金飆漲的逢甲商圈，丹閎鍋為何逆風前行？ 當多數店家因成本撤場時，敢於留下的品牌通常具備「極高回客率」與「獨家產品力」。這類品牌不靠過路客流量生存，而是靠口碑經營學。丹閎鍋從 6 年多前的忠明南路路沖地點起家，靠著對品質的絕對自信累積了大量回流客，這證明了只要「內容」夠強，地點與租金壓力反而能過濾掉平庸競爭者，成為強者的試金石。

圖／丹閎鍋

傳承 30 年代阿嬤的丹心，每一口都是回家的溫暖

丹閎鍋的核心靈魂是什麼？ 店名「丹」字取自創辦人李千娜兄妹阿嬤之名，結合創辦人名中的「閎」，象徵一份深刻的家族情感。阿嬤曾是 30 年代的優雅花旦，店內裝潢特別營造出「老上海輕奢風格」，復古而不俗氣。當店內播放著 30 至 60 年代的老歌，饕客品嚐的不只是湯與飯，更是阿嬤那份掛念孩子是否吃飽、吃好的無私關懷。

品牌初心： 傳承 2020 年離開的阿嬤手藝，讓「團圓」成為餐桌上的最高信仰。

五感體驗： 在輕奢上海風與老歌環繞下，找回跨世代的豐富人生記憶。

情感連結： 許多客人從單身吃到結婚生子，小孩子也能放心吃的家常滋味。

圖／丹閎鍋

沒試吃過絕不進菜單！揭秘南投家鄉味的靈魂湯頭

丹閎鍋如何堅持「品質首選」的選品哲學？ 秉持著「自己不吃，再便宜也不用」的原則，丹閎鍋對食材的執著近乎頑固。即便在租金貴、利潤低的困境下，依然堅持不用來路不明的低價品，價格永遠是最後的考量。

蒜頭蛤蠣去骨雞腿鍋： 源自南投不靠海的家鄉記憶，阿嬤總用 15 顆大蛤蠣與大量蒜頭熬湯，為孩子增加抵抗力。丹閎鍋復刻此味，搭配煎至金黃香脆的無骨雞腿，香氣逼人。

獨家麻奶鍋： 針對想吃辣卻怕火燒心的饕客，特別添加 2 種牛奶與重成本龍骨湯，調配出溫潤舒服的微辣口感。

新品推廣： 「椒雞白鍋」帶有濃厚胡椒香，以及酸爽開胃的「泰式酸辣鍋」，為老靈魂注入新創意。

圖／丹閎鍋

生日月無限次送肉！在逆境中羽翼更堅強的質感火鍋

丹閎鍋如何回饋支持多年的老顧客？ 為了感謝陪伴品牌走過六年的粉絲，丹閎鍋推出誠意十足的慶生方案：生日來店即贈送肉盤或蛤蠣，且生日月不限次數，同桌幾人生日就送幾份。 這種不計成本的分享精神，正是阿嬤無私養育的延伸。

在逢甲租金飆漲的此刻，丹閎鍋選擇逆風而行，用更堅強的羽翼與初心守護每一位顧客的團圓飯。如果您正在尋找一處能放鬆身心、品味高品質手作料理的空間，這座位於戰區中的「森林系避風港」將以溫暖的燈火迎接您回家。

【丹閎鍋 門市資訊】

地址： 407臺中市西屯區逢甲路186號

營業時間： 週一～週日：17:00~02:00

聯絡電話： 04-2452-3685

菜單: danhong-hotpot.com

預約: myfunnow.com