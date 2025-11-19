台中警方近日成功逮捕一名42歲楊姓慣竊，他專門在僑光科大及中央公園附近以翻找機車車廂的手法作案，四起案件造成被害人財物損失總計約8000至20000元！警方透過調閱監視器並比對時間地點，進行埋伏守候，終於成功逮捕嫌犯。調查發現，嫌犯平時工作不穩定，以打臨時工維生，「翻車廂偷東西」成為他的副業，專門鎖定逢甲附近學校停放的機車隨機行竊。

逢甲翻車廂偷包賊 被逮喊「叫當事人來啊」。(圖／TVBS)

台中逢甲商圈附近出現一名連續翻車賊，遭到員警鎖定埋伏，果然他又再度行竊，員警這次有備而來，甚至還叫受害車主到場，讓他百口莫辯。

廣告 廣告

台中機車竊案頻傳！慣犯鎖定「這區」 警守株待兔成功逮人。(圖／TVBS)

警方在調查中發現，最近台中僑光科大及中央公園附近連續發生四起竊案，被害人皆是將財物放在機車車廂內。有些被害人的金融卡和信用卡遭竊後還被盜領盜刷，四起案件的損失金額總計約8000至20000元。由於竊賊每次都騎乘Ubike犯案，增加了追查難度，警方因此組成專案小組，透過調閱監視器並比對時間和地點，進行埋伏守候，最終成功逮捕嫌犯。

當警方發現嫌犯時，雙方展開一段對話。嫌犯最初聲稱是在地上撿到紅包，警方則警告他不應該亂撿東西，還開玩笑說他可能會被「阿飄叫老公」。嫌犯仍然強硬回應，表示「現在講話還能大聲」。然而，當被害車主出現時，情況急轉直下。

台中慣竊騎Ubike 「翻車廂」行竊。(圖／TVBS)

面對被害車主的出現，嫌犯立即改變態度，詢問車主是否有東西不見。被害車主表示包包內的財物都在，但包包卻莫名其妙從機車車廂跑到嫌犯手上，證據確鑿無法狡辯。嫌犯隨後試圖使用拖延戰術，但警方已經掌握了充分證據。

經調查，嫌犯是一名42歲的楊姓男子，為慣竊，平時工作不穩定，主要靠打臨時工維生，而「翻車廂偷東西」則成為他的副業。他專門鎖定逢甲附近學校停放的機車，採取「亂槍打鳥」的方式行竊。這次行竊不成，反而落入警方的法網。

更多 TVBS 報導

新光三越傳竊案！車商拍開箱竟畫風一轉 55萬放車內被偷

雲林恐怖「人肉控車」！三男遭囚蘭花園 詐騙集團騙走2400萬

獨家／忘了付錢？「優雅女賊」逛松菸俐落遮掩 30秒竊銀飾

洩憤？男騎車「炸彈般撞車行」再砸店 2顧客險挨撞

