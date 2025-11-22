逢甲街頭快打！男遭「拖行3地」圍毆 動機曝光
台中西屯區逢甲商圈驚傳街頭暴力事件！9名男子因談論過去不愉快事情引發口角，竟圍毆1名30歲高姓男子。監視器畫面記錄整起暴力過程，從衝突開始到警方到場處理，現場如「恰恰舞」般不斷移動。警方表示，提醒民眾飲酒應保持理性，避免造成無法挽回的後果。
台中逢甲商圈發生街頭快打，有民眾直擊一群人當街圍毆一名男子，把人打趴在地上，還丟包在原地，一群人就回去居酒屋繼續喝酒，警方獲報到場，到居酒屋把人全帶回。
民眾目擊並拍攝了這起街頭快打事件，現場傳來陣陣咆哮聲，將近10人圍毆1人，甚至將受害者壓制在地上。監視器畫面顯示，衝突開始前，一群男子圍著一名穿灰色衣服的男子，雖然有1人試圖擋在前面勸架，但一個人根本無法阻止一群憤怒的人，特別是這些已經喝了酒的人。有人拿著鋁棒衝向前，其他人則用拳頭將灰衣男當成沙包猛打。
暴力場面從路邊延伸到旅館騎樓，接著又回到路上，打鬥者連拖帶拉將受害者打到對面的居酒屋，再打到旁邊髮廊，最後又折返回居酒屋。這場鬥毆彷彿在跳恰恰舞，不斷進退移動。最終，被毆打的高姓男子被丟棄在路中央。當警車抵達現場時，灰衣男坐在原地，衣服已經被扯壞，痛得無法起身，警察必須合力將他扶到騎樓。
受害者當場被送醫治療，而打人的9人則全部跑回居酒屋繼續喝酒，還試圖將事情淡化處理。然而，警方並未輕縱，將所有鬧事者全部帶回派出所。據旅館員工表示，這起街頭圍毆事件發生在台中西屯區福星路逢甲商圈周邊。被痛毆的30歲高姓男子與動手的人原本是朋友，他們在22日相約喝酒，卻因談論到過去不愉快的事情而爆發口角，最終引發大打出手。
這起事件中，酒精並未成為氣氛的潤滑劑，反而變成了助燃劑，導致朋友變成仇人，友情轉為無情。這起事件提醒大家在飲酒時應保持理性，避免因一時衝動而造成無法挽回的後果。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
