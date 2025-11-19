逢甲遊客小心！他騎UBIKE巡禮「專翹車廂偷卡偷錢」多人受害

記者陳佳鈴／台中報導

不少民眾報案稱放置在機車內的皮夾、證件與個人物品離奇失蹤，甚至接獲金融卡遭盜刷、盜領的通知，後來警方發現一名男子騎乘UBIKE相當詭異！(圖/翻攝畫面)

台中逢甲商圈人潮多，也成竊賊鎖定的目標！不少民眾報案稱放置在機車內的皮夾、證件與個人物品離奇失蹤，甚至接獲金融卡遭盜刷、盜領的通知，引發區域商圈高度關注。警方研判恐為同一名慣竊多次作案，迅速組成專案小組全力追查，最終成功將嫌犯逮捕到案。

台中市警局第六分局表示，西屯派出所員警調閱多起案件的監視器後發現，在不同時段、不同地點的案發現場，都能看到同一名男子徘徊身影。該名男子行為詭異，經常在停車格間穿梭、觀察機車車廂，警方因此將他列為重點嫌疑人。

為查明真相，警方連日加強在逢甲商圈周邊的巡邏密度，並安排便衣警力進行埋伏蹲點。日前，專案小組終於發現該名男子騎乘 Ubike 四處張望，明顯正在物色下手目標。當嫌犯停下腳踏車並準備拉開一輛停靠機車的座墊時，躲在一旁的警方立即上前表明身分，當場將人壓制。

當嫌犯停下腳踏車並準備拉開一輛停靠機車的座墊時，躲在一旁的警方立即上前表明身分，當場將人壓制。(圖/翻攝畫面)

警方隨後查扣多項被害人失竊的證件與卡片，並通知受害民眾到場指認。男子落網後，也坦承接連犯案，全案依竊盜、盜領等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

