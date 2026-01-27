逢甲「棒棒濕男孩」藏春色 3鮮肉帥警穿內褲秀肌肌蒐證...成功達陣

警方在台中逢甲商圈查獲一處透天厝暗藏情色的同志會館。讀者提供

台中市逢甲商圈一處同志交友會館，遭人檢舉提供暗黑空間供男士「鬥劍」，為了瓦解暗黑秘密基地，台中市第六警分局特別精選3名體格精實、長相俊俏的鮮肉帥警喬裝同志，不惜脫到只剩小褲褲，展現平日在健身房鍛鍊的肉體貼身「蒐證」，逮捕45歲姚姓業者及兩名男客，業者依妨害風化送辦，男客依《社會秩序維護法》裁罰。

警方調查，這處色情會館位於熱鬧的逢甲商圈透天厝，業者在通訊軟體 Telegram上以「棒棒濕男孩」、「私密空間」等撩人字眼投放廣告，吸引尋芳客上門。該店收費方式明確，入場費每人500元，進入包廂則另計費，二樓空間有10間獨立包廂，供男客一對一私密交流。三樓空間設有神祕「大通舖」，提供客人做「大會操」運動。

業者提供面具讓害羞客人配戴。讀者提供

業者推廣安全性行為，顧客能隨處拿到保險套、潤滑液。增加互動樂趣部分，除準備變裝面具之外，包廂內更擺設專業的「八爪椅」、情趣吊掛用具，甚至還有「情趣吊床」供男客玩樂。

男性會館內提供吊床助「性」。讀者提供

為讓業者卸下心防，西屯派出所派出3名鮮肉級男警犧牲肉體，只穿內褲在會館內蒐集情資。他們扮演誤闖男色叢林的小白兔，歷經連日觀察，終於掌握場內從事不法交易的關鍵證據。

警方逮捕45歲姚姓負責人，並查扣不法所得、工作手機及大量情趣用品，訊後依妨害風化罪移送，兩名男客則依《社會秩序維護法》裁罰。

警方在男性會館閣樓查獲疑似不法商品。讀者提供



