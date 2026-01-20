逢24節氣最終章！今年「大寒」很應景 氣象署：各地有感

氣象署指出，21、22日全台明顯受冷氣團影響。（示意圖／劉耿豪攝）

今（20）日適逢24節氣中的最後一個節氣「大寒」，中央氣象署直呼「今年的大寒很應景！」氣象署表示，台灣一年當中平均氣溫最低的時期並非冬至，而是大多落在1月下旬、也就是大寒前後。不過，實際感受冷不冷，仍取決於是否有北方冷空氣南下影響。

許多人一年之中最冷的時期直覺是晝短夜長的「冬至」，但根據氣象署長期氣候資料統計，台灣地區平均氣溫最低的時期， 通常就落在1月下旬，也就是「大寒」前後這段時間。

不過氣象署表示，實際上每年此時會不會感到寒冷，關鍵還是在於 「有沒有北方冷空氣南下」。而今年的大寒相當「應景」，正逢一波強烈大陸冷氣團南下，今起氣溫逐步下降，越晚越冷。

在各地天氣方面，北部及東北部今日白天就會明顯轉為濕冷，白天高溫僅剩15至16度，入夜後降至12至14度，寒意十足；中部、台南及花東地區白天高溫約20至23度，雖未達寒冷，但風大的地區體感溫度偏低，且午後降溫快速；高屏地區白天仍可達24至25度，不過夜間氣溫也將明顯下滑，晚歸民眾建議攜帶保暖外套。

氣象署進一步指出，21、22日全台受冷氣團影響最為明顯，尤其桃園以北及東北部天氣陰雨，整天濕冷，白天高溫恐低於14度；新竹以南至苗栗、花東地區白天高溫不到20度；高屏地區白天約21至22度，感受仍偏涼。

夜間低溫方面，台南以北及宜蘭約11至12度，局部地區不排除出現10度以下低溫；高屏及花東則約13至15度。

另外，氣象署也補充，「大寒」是24節氣的最終章，下一個節氣「立春」將於2月初報到，但從氣候統計來看，立春仍屬12月至隔年2月的冬季範圍，冷空氣影響依舊頻繁，因此冬衣暫時還不能收，提醒民眾持續做好防寒準備。

