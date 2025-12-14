連七凍無懸念 緊盯央行哼鴿

央銀18日將召開第4季理監事會議，市場普遍預期政策利率會「連七凍」，高度關注總裁楊金龍會後發言。（本報資料照片）

中央銀行18日將召開第4季理監事會議，市場普遍預期，政策利率毫無懸念「連七凍」，房市也還在留校察看階段，信用管制亦難鬆綁。不過因聯準會上周鷹式降息，央行總裁楊金龍會後會否釋出「由鷹轉鴿」的寬鬆訊號，還有國銀不動產放款集中度有無達標，明年有無鬆綁機會，更是房地產業界高度注目的焦點。

美國總統川普4月祭出對等關稅，增添景氣不確定性，不過隨之而來的AI商機大爆發，反而讓台灣出口「撿到大炮」，主計總處11月底上修全年經濟成長率預測值至7.37％，為四小龍之首，全年消費者物價指數（CPI）年增率1.67％，11月CPI為1.23％，更逾4年半最低水準。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超說，「這次（利率決策）毫無懸念」，除今年GDP高達7.37％，明年也有3.54％，經濟成長亮眼，通膨也和緩，很難找到降息理由，除非出現出口明顯下降警訊，央行才會調整利率決策。

台經院所長吳孟道說，2026年台灣經濟成長率維持在3％以上，算是適中表現，通膨也維持在2％以下，央行沒有調整利率的急迫性；且因台灣通常會參考主要國際經濟體動向，推測至少在明年上半年前，都不會調整利率，而是採取「停看聽」策略。

至於房產業界最關心的房市管制，根據央行近期公布數據，9月與10月銀行不動產放款占比維持在36.49％與36.64％高檔。金融圈認為，就數據來看，提前鬆綁房市管制的可能性微乎其微，但央行可能會針對實施管制遇到的「小麻煩」逐一破解，如把首購、都更與危老排除在外，避免民怨干擾政策。

銀行業者認為，央行政策利率已連六凍，但本國銀行放款平均利率卻在第3季升抵2.51％，創2009年第1季來新高，意即央行連七波選擇性信用管制，使銀行放款條件轉嚴，民眾取得貸款難度提高，放款利率才跟著走揚。

銀行主管說，客觀環境觀察，央行此次理監事會不太會有「大驚喜」，政策方向以穩為主，但可聽聽楊金龍會後談話內容，尤其聚焦聯準會降息後續，還有對銀行不動產放款態度，這關乎明年央行會否有異於今年的大動作。