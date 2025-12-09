連七年無法赴中國金檢 金管會改採場外監理

從2019年開始，金管會已經停止前往中國執行金融檢查，由於明年也沒有編列預算，等於連續第7年無法赴中國金檢。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕從2019年開始，金管會已經停止前往中國執行金融檢查，由於明年也沒有編列預算，等於連續第7年無法赴中國金檢。對此，金管會強調，基於兩大考量，包括：「明年整體預算有限」以及「對中國曝險持續下降」，所以沒有特別安排；不過，金管會強調，透過其他方式持續深化監理，包括總行檢視海外分子行的營運督導，透過日常性的場外監理，掌握中國分支機構的資產品質等。

首先，金管會2026年是否還有機會赴中國「實地金檢」？金管會坦言，「明年並沒有這樣規劃」，畢竟，預算費用有限，這部分會有變數、無法確定，其次是我國對中國曝險已經大幅下降，所以，金管會將透過其他措施來取代「實地金檢」。

金管會直言，雖然2026年確定不會到中國，但仍會前往香港實地金檢，這部分沒有改變；另外，隨著國銀在新南向國家開設許多據點，新南向市場成為明年金管會金檢的重點。

不過，若金管會遲遲無法踏上中國，不能親臨現場、只是文書審查資料而已，能否做好金融檢查把關嗎？金融監理難道不會大打折扣嗎？

金管會表示，如果沒有實地金檢，會改採取在台灣總行的檢查替代；例如：要求銀行海外分行，提供書面報告，或是會計師報告、內部稽核報告等，透過日常監理來達到監理效果。

也就是說，如果金管會因為特殊狀況，無法親自前往海外實地金檢，也會透過檢視國內的母行，了解海外分子行的營運管理，藉由總行報送的檢查報告，瞭解國銀在海外經營狀況，以及通盤檢視是否有相關缺失等，尤其，金管會日常性場外監理，掌握國銀風險資產品質。

