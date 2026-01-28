一連三天發放臘八粥 檳城志工報重恩

以食輪轉法輪，慈濟在馬來西亞檳城靜思堂，連續三天，準備了將近9千份臘八粥，分享佛陀成道的法喜，廣結善緣。

志工們早在一週前便展開食材採購作業，不僅精算所需分量，對食材品質更是層層把關。

慈濟志工 張瑂時：「我們的這個材料是要處理，是用兩天的時間，就是因為豆子是需要浸一下，浸給它發芽，而且我們希望它是每一顆的豆跟花生，在發芽當中是有生命的。」

由於臘八粥需大量花生，慈濟志工早在三個月前，便帶著教育中心的孩子們，在校園的花園中親手栽種，連日降雨，花生苗迅速冒芽，彷彿在回應孩子們純真的愛心。

慈濟志工 莊賜虹：「每一天都下雨，所以就好像那個天氣，大地都知道孩子的愛心跟心意，所以過了大概也是兩三天，它的那個花生的苗就長起來了。」

志工將熱騰騰的臘八粥送到民眾手中，同時耐心解說臘八粥的由來，年年藉此機會，與大家分享佛陀成道的法喜與感恩。

民眾 蔡瑞芬：「很感恩，師兄師姊們都很付出，很早，兩點多就起來煮這個粥，很用心。」

首次參與臘八粥準備的林詩筠，見證了從食材、時間到人力投入，都凝聚著大家齊心合力的心血，親身參與後，對這分因緣更加珍惜。

志工 林詩筠：「它感動是除了師姊、師伯、師兄的那種心血，就是煮那個臘八粥，還有他的材料，還有那個時間，大家付出的心血、時間，還有那些一起齊心合力的，都滿滿在那個粥內。」

把握殊勝因緣，慈濟志工首次把臘八粥送至寺院供養法師。

慈心道場 心至法師：「十二月初八是佛陀成道日，是我們吃了慈濟三天，那麼用心煮臘八粥，我們吃得很開心，很用心，感恩你們，阿彌陀佛。」

華嚴寺 淨修法師：「釋淨修師父回饋，這麼發心，這樣早起來煮臘八粥，跟大眾結緣，慈濟加油。」

一碗臘八粥，盛裝的不只是食材，更是眾人齊心付出的時間、心力與祝福。

