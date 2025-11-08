連三年來台！BABYMONSTER官宣一月小巨蛋嗨唱兩場

韓國女團BABYMONSTER將於明年1月2日、3日首度登上台北小巨蛋舉辦演唱會，這已是她們連續第三年來台演出，且場地規模逐年擴大。除了BABYMONSTER外，多個韓國知名團體也陸續宣布來台演出計畫，包括TXT將於1月31日在台北大巨蛋開唱並加開2月1日場次，而TWICE則預告在本月22日於高雄世運主場館演出後，明年3月21日將登上台北大巨蛋，為台灣歌迷帶來一波又一波的韓流盛宴。

BABYMONSTER三度來台場地大升級。（圖／摘自BABYMONSTER 官方網站）

出道不到三年的韓國女團BABYMONSTER人氣持續飆漲，繼今年6月底在林口體育館成功掀起熱潮後，她們宣布將於2026年1月2日、3日連續兩天登上台北小巨蛋舉辦演唱會。這不僅是BABYMONSTER連續第三年來台演出，也將成為明年首個在台北小巨蛋開唱的韓國藝人。演唱會門票價格已公布，分為七種不同價位，從最高6500元至最低800元不等，將於11月15日全面開賣。

TOMORROW X TOGETHER是HYBE旗下第一個攻大巨蛋的團體。（圖／取自TOMORROW X TOGETHER官方IG）

韓國人氣男團TXT也將於明年1月31日首次攻進台北大巨蛋，成為HYBE娛樂公司旗下首個在大巨蛋演出的藝人。由於首場門票迅速售罄，主辦單位特別宣布加開2月1日的第二場演出，再度掀起搶票熱潮。

此外，即將於本月22日在高雄世運主場館演出的韓國女團TWICE，也已正式宣布將於明年3月21日登上台北大巨蛋舉辦演唱會。對於出道已滿10年的TWICE來說，能夠再次與台灣粉絲「ONCE」相會別具意義。

