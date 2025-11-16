連三年員工旅遊都在日本 486曝關鍵、再喊：高市早苗鐵拳打爆中國的臉

記者李鴻典／台北報導

中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。電商企業家486先生陳延昶近日則是帶公司員工前往日本員工旅遊，他說，高市早苗這番鐵拳式宣言，等於是公開告訴中國：「你敢動台灣，就是跟整個自由世界開戰。」

486先生陳延昶近日則帶公司員工前往日本員工旅遊。（圖／翻攝自486先生臉書）

486先生今（16）天在臉書貼出員工旅遊大合照，他寫道，台灣有事，就是全球有事！高市早苗鐵拳宣言，讓中國的臉當場掛不住！人在日本員旅，但腦袋沒休息。最近這句震撼國際的話，他一定要跟大家聊聊：「中國若武力侵略台灣，日本絕對會出兵。」

別以為高市早苗只是嘴上講講。486先生分析，她現在手握強大的政治正當性，加上超過70%民意支持度。像這種等級的公開聲明，沒有美國事前點頭，她根本不可能講。

美日同盟的真正含義：不是喊爽，是「準開戰條件」。486先生認為，她的話背後就是明牌：

• 美日鐵定出手 ——《美日安保條約》明文規定「周邊有事，美軍必介入」。

• 五眼聯盟會立刻集結 ——澳、紐、英全面動員。

• 南韓不可能置身事外 ——台海若開打，南韓航運線、能源補給線直接斷裂，美軍在南韓一定會出手。

• 歐盟的經濟重拳也會落下 ——制裁、封鎖，比飛彈更痛，速度更快。

所以高市早苗這番鐵拳式宣言，等於是公開告訴中國：「你敢動台灣，就是跟整個自由世界開戰。」這才是真正讓中國慌到不行，被打悶棍打到沒招，只能端出「禁止旅遊」這種幼稚的反制。

「那就是典型的——屎都快被打出來了，只能硬找個理由裝作有反擊。」486先生還說，日本會怕嗎？他們比你想像得還硬！日本現在的政府是這20年來最強硬的一任。因為民意支持度太高，國會態度也一致：台灣不能倒，日本就不能退。

為什麼我們連續三年公司旅遊都選日本？486先生說，理由很簡單：台日關係已經緊密到「民間感情遠大於官方外交」的程度。這幾天在日本，他用翻譯機跟當地人聊天，真的感受到他們對某國的反感一年比一年更強烈。尤其前兩天又爆出中國人在韓國景福宮前「隨地大便 排泄 拉屎」的荒謬新聞，日本人全都驚呆，完全不敢相信。

但只要知道你來自台灣，態度瞬間變得友善、熱情，甚至主動幫忙。486先生強調，這不是官方宣傳，是你走在街上就能感受到的真實。

