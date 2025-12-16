連三年獲全球智慧20大獎 桃園智慧交通吸引韓國警察廳拜訪取經

桃園市政府今(16)日迎接韓國警察廳交通安全局代表團到訪，就交通控制與科技執法進行深度交流。市府代表表示，此次訪問不僅延續今(114)年10月於首爾建立的深厚合作情誼，更標誌著台灣與韓國在智慧交通領域邁向更實質的城市治理夥伴關係。

此次韓國警察廳交通安全局的到訪，讓雙邊城市有充分的交流與互動分享。圖：警方提供

今年9月至10月期間，桃園市政府代表團參與首爾智慧生活周及首爾智慧城市獎活動，親自視察首爾TOPIS運輸營運資訊服務系統，深入了解首爾如何運用890支城市監視器整合交通資訊，在即時掌握車流、事故通報與重大活動交通調度等方面展現高度成熟的執行力，也讓首爾之行為桃園智慧交通發展帶來重要啟發，促成今日的互動交流。

桃園市政府近年在智慧交通與科技執法領域取得顯著進展，獲得國際高度肯定。在執法面，市府積極擴增區間測速、違規偵測及多功能科技執法站點，有效降低重大違規行為並強化道路秩序；同時建置智慧交通監控平台，透過多元路側設備快速掌握全市交通脈絡。

特別值得關注的是，桃園市以結合AI及即時車流辨識技術的「整合式智慧號誌控制革命」在國際舞台屢獲殊榮。該技術透過AI車輛偵CCTV、YOLO物件辨識演算法及邊緣運算技術，即時取得現況車流資訊，並透過深度學習與增強式機器學習不斷優化，形成高效的交通控制決策模型。現已應用於中壢、內壢及大竹交流道周邊聯絡道共91處路口，平均可降低路口停等延滯19%、旅行時間5%以上。

該技術更創新應用於緊急救護，透過介接救護車輛GPS訊號，在救援車輛靠近路口時即時變換號誌燈號，使救護車行駛時間降低45%，救護成功率提升8%。在參訪過程中剛好發生緊急救護案，AI自動偵測後立即啟動號誌控制，讓緊急救護車快速抵達醫院，全程採取自動化控制，讓現場韓國警察廳嘉賓眼睛為之一亮。

今年4月，桃園交通局以此創新方案從全球多個智慧城市應用案例中脫穎而出，獲得美國智慧城市連結頒發的「2025全球智慧20大獎」。此為桃園連續三年獲此殊榮，充分展現桃園於智慧交通科技應用的國際競爭力。此外，桃園並於今年獲得「Gartner政府數位創新服務獎」亞太區首獎及「2025 IEEE智慧城市獎」肯定，相關技術成果並已發表於2025世界智慧運輸大會，成功讓桃園科技智慧城市在國際發光發熱。

除科技執法外，桃園市政府特別重視兒童與弱勢用路人安全。桃市府率先打造「兒童交通安全教育園區」，透過真實道路情境設計6大區域，培養兒童正確路權觀念，並持續改善步行環境，另外也開放警察局交通警察大隊「科技執法中心」Open House讓民眾可實際體驗並了解交通安全與科技執法的重要性，共創市民守法與安全意識。這些措施貫徹「以人為本」的精神，讓市政充滿台灣感性的獨特魅力。

此次韓國警察廳交通安全局的到訪，讓雙邊城市有充分的交流與互動分享，對桃園未來智慧治理方向具有高度參考價值，不僅能深化兩座城市的實質合作，讓科技應用使交通更安全、城市更宜居，共同開創桃園智慧城市的新格局。

