連三月成長逾三成！漢田11月營收年增30% 創同期次高
台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）公布 11 月營收，單月合併營收達新台幣 7,006 萬元，年增 30.35%，創興櫃以來同期次高，並已連續三個月維持超過三成的強勁年成長。前 11 月累計營收達 6.94 億元，較去年同期成長 0.58%，創同期新高。漢田表示，第四季起營運已重回成長軌道，預期在品牌下單回溫與新品推出的帶動下，2026 年營收可望重回雙位數成長。
漢田指出，近幾年台灣液態保健品市場持續擴張，但軟袋包材滲透率僅約 3.7%，仍處早期階段。隨著軟袋具備輕量化、減塑與物流效率等優勢，預期市場未來五年將以 15–20% 的速度成長。品牌端對具規模、研發能力與穩定量產能力的製造夥伴依賴度也持續提升，使產業加速走向「大者恆大」。
在此趨勢下，漢田具備明確且難以複製的領先優勢，包括 1.91 億包年產能、千萬分之一極低破包率，以及每年超過 170 項新品的開發能力；明星商品成功率達 30%，並長期維持超過 80% 的客戶留存率，隨著溪湖廠擴產完成，未來三至五年無需大型資本支出，將以提升稼動率與生產效率推動獲利擴張。
公司後續將聚焦三大方向以提升訂單與稼動率：導入新素材、擴大通路滲透、加速國際布局。新品方面已與一家上櫃功能性益生菌原料商合作，將共同打造液態益生菌產品；通路方面除電商外，亦將加速切入過去滲透率較低的藥局、直銷與超市通路，以擴大消費者觸及並提升長期現金流的穩定性；海外方面，東南亞客戶需求已開始增強，與國際直銷品牌的合作亦逐步推進，預期 2026–2027 年有望開始看到規模化貢獻。
漢田表示，公司將以優於產業的營收成長、ROE 維持 25% 以上與配息率 70% 以上為中長期營運目標，持續提升股東報酬率，並朝亞太區軟袋保健飲品領導製造商邁進。
更多太報報導
擔心AI永動機泡沫化？ 陸行之：車用半導體回來了 營收將優於車廠近倍
高市掀開中日的壓力蓋？謝金河：台灣到底是誰的、能見度會愈來愈高
0050成分股換血！ 南亞科貿聯健策4檔入列了
其他人也在看
記憶體撐場！華邦電股價飆逾8%登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電早盤一度今大漲逾9%，距離前高69.1元咫尺之遙，並以17萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 1
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 16
漲太兇！南亞科90日暴漲262%踩紅線 聯鈞、尖點當沖爆6成進入11檔注意股名單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，證交所公布11檔注意股。記憶體大廠南亞科（2408...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話