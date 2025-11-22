連三漲！屏東檸檬價格狂飆 漲幅直逼53%
又到了屏東檸檬的產季，但今年入冬後檸檬價格連三漲，漲幅直逼53%，其中蛋糕甜點中最常使用到檸檬，因此也讓業者很有感，而這檸檬身價提升，為了防止小偷上門，屏東警方啟動為期一個月的護檸專案。
甜點店業者黃淑芬表示，市場上檸檬價格已漲至一斤80元，雖然價格昂貴，但因為檸檬在製作過程中無法被其他食材取代，她只能接受高價購買。黃淑芬強調，為了維持產品品質，即使成本增加也不能在食材上妥協。也有部分業者為了控制成本，選擇減少檸檬的使用量，這種變化已被消費者察覺。有民眾反映甜點的檸檬味道變淡了，也注意到商品價格有所上漲。
根據農糧署的資料顯示，檸檬批發市場交易價格從今年8月的每公斤39元，上漲到10月的52.3元，11月更接近60元大關，短短幾個月漲幅接近53%。這樣的價格飆升也引來不法分子的覬覦。
屏東作為台灣檸檬第一大產區，種植面積約1900公頃。為了保護農民的心血結晶，里港分局實施了護檸專案。警方晚間集結12名警力，出動5輛警車，對轄內10處重點栽種區和工寮加強巡邏。這項專案將維持一個月，同時警方也將利用無人機巡視偏僻農路，擴大巡守範圍，積極守護農民的辛勤成果。
