連三週南下力挺張啓楷！柯文哲：嘉義市藍白只推一組候選人

民眾黨立委張啓楷被提名參選2026年嘉義市長選舉，他今（17）天下午在嘉義舉行「向嘉義鄉親報告」記者會，前後任黨主席柯文哲、黃國昌也都出席站台。柯文哲特別強調，嘉義市藍白絕對只會合推一組候選人，更信心滿滿表示，「張啓楷一旦出線一定比對手好，最後一定會當選」。

立委張啓楷週六下午在嘉義舉行記者會，民眾黨前任黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌都來站台，而現在面臨藍白合局勢，柯文哲致詞時承諾，嘉義市藍白一定只會合推出一組候選人，絕對會努力辦到，也相信張啓楷一旦出線，他一定比對手好，最後一定會當選。黃國昌也笑說，這次自己在爭取新北市市長的參賽權，張啓楷爭取嘉義市市長，結果身為黨內重要領袖的柯文哲卻當著自己的面，說要去嘉義當張啓楷的競選總幹事，幽默喊話「張啓楷一定要贏」！

不只兩個太陽站台，柯文哲連續三週南下全力輔選張啓楷，民眾黨大規模動員，陸空戰齊發，除鞏固張啓楷市長選戰基本盤，也希望藉由高密度行程與中央戰力下沉，儘早促成藍白合作在嘉義市成形，為地方選戰創造突破口，力拚在競爭激烈的嘉義市長選舉脫穎而出。

