連三重怎麼唸都吵 李四川無奈：沒想到選舉連說台語也有問題

國民黨新北市長參選人李四川。 圖：李四川競選辦公室/提供

[Newtalk新聞] 國民黨新北市長參選人李四川日前對台語「三重（Sam－tiông）」的發音，意外成為對手陣營的攻擊標的，引發李四川競選辦公室與綠營之間的連日隔空交火。李四川今（10日）受訪感嘆，他說了60幾年的台語，沒想到因為選舉，連他說台語也有問題。

李四川日前造訪三重名店「今大滷肉飯」，在影片中提到「三重」的台語發音為「Sam－tiông」，而不是另一種唸法的「三重埔（Sann－tîng－poo）」。受到民進黨基隆市議員張之豪批評，到地方唸對地名是基本，「李四川先生，你好像對新北市不太熟」。

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李四川今出席新北市中藥商業同業公會80週年慶活動期間，面對媒體問及此事。李四川回應，他說了60幾年的台語，大概會被質疑的，都是他的台灣國語，他沒有想到，因為選舉連他說台語也有問題，也在抹黑。

李四川表示，他一直認為，不管是講「三重」（Sam－tiông），還是「三重埔（Sann－tîng－poo）」都是可以的。說實在，不能因為選舉，民進黨的人也都這樣說，他們就可以，他說就不行，選舉不用選到這樣，不要抹黑。

至於國民黨籍新北市議員江怡臻宣布不參選連任的情況。李四川表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯貢獻也相當多。昨天江怡臻發表不參選連任，他會邀請對方來談一談，當然如果江有意願，他絕對會結合所有不分黨派的力量到他的競辦來。

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