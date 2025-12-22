連三降！11月失業率續創25年新低 內需旺季助勞動市場回溫

11月失業率為3.33%，連續三個月下降，也續創25年來同期新低。資料照



失業率連三降！主計總處今（12/22）日公布11月失業率為3.33%，續創25年來同期新低，季調後的失業率為3.35%。主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，隨著耶誕節、元旦及農曆春節到來，就業人數增加，通常失業率持續降低，國內勞動市場持續回溫，不過，全球產能過剩的情況仍未見改善，需關注對國內就業的影響。

主計總處統計，11月失業率降至3.33%，失業人數為40.1萬人，月減3000人或0.86%，主因初次尋職失業者減少4000人所致；與去年同期相比，失業人數減2000人或0.59%。而1至11月的失業率平均為3.35%，失業人數平均為40.3萬人，年減4000人或0.87%。

由於工時不足就業人數先前持續上升，譚文玲表示，11月工時不足就業人數為12.4萬人、月減2000人或 1.46%，已經連續兩個月下降，與近期關稅談判已接近尾聲，加上匯率逐漸趨穩，然而，數字依舊偏高，會留意後續情況。

另外，11月失業週數平均為20週，較上月延長0.2週。其中初次尋職者為21.3週，較上月延長2.5週；非初次尋職者為19.7週，較上月縮短0.3週。

譚文玲解釋，先前提過影響就業市場的不確定因素，包括全球產能過剩、關稅政策和匯率波，其中，關稅談判已接近定案，若談判順利，有助於企業接單和布局，而稅率逐漸趨穩，廠商接單意願增加，避免實施減班休息。

時至年底，譚文玲指出，依照過往經驗，隨著耶誕節、元旦和農曆新年接連到來，將迎來一波消費旺季，餐飲、零售的需求升溫，將支撐就業表現，12月失業率通常會下降，目前國內整體勞動市場處於穩健，但全球產能過剩等不確定因素仍在，還須密切觀察。

