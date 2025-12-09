連上廁所都聽得到！新竹男用鐵鎚「5年敲397次」反制鄰居噪音…害到自己

記者羅欣怡／新竹報導

新竹男製造噪音「反制」鄰居的噪音，反讓自己被告。（示意圖／翻攝自Pexels）

新竹縣蕭姓男子不滿鄰居阿威（化名）製造噪音，為了「反制」，也使用鐵鎚敲擊桌面回擊，但蕭男製造的噪音反而讓另一戶的阿力（化名）抓狂，因而怒告蕭男妨害居住安寧。新竹地院依強制罪，判處蕭男有期徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，蕭男居住的社區屬於連棟社區住宅且隔音不佳，屋齡已有20多年，隔音差到連隔壁洗澡、如廁的聲音都可以聽到，也可以感受到關門的動靜。

蕭男說，鄰居阿威天天都在吵讓他不得安寧，於是為了「反制」，他就用鐵鎚敲打自家桌面，但沒想到這一敲，反而吵到另一邊的鄰居阿力。蕭男被告後辯稱，反制的行為不是針對阿力，自己也不是連續性的製造聲響，每次聲響也沒持續很久。

廣告 廣告

法官審酌，蕭男也住在同社區，深受噪音所苦，但卻用製造噪音反擊，進而影響其他鄰居的生活；再加上阿力統計，5年來蕭男共製造397次，雖非整日不間斷之製造噪音，但是不定時持續性之製造噪音，行為依舊成罪，依妨害自由罪章的強制罪，判處蕭男有期徒刑6月，得易科罰金。

更多三立新聞網報導

竹東老師上月墜樓亡！時隔17天…「同校國3生」也墜落不治 校方證實

北上做生意！聯結車撞「1死4傷」56歲嬤魂斷國道 兒怒：好好一個媽沒了

翻車畫面曝！1家4口搭新竹知名「小火車」翻覆 竟是小孩放石頭「搞軌」

iRent「飛撲」！撞斷地下停車場柵欄…網看呆：怎辦到的 撞擊瞬間曝光

