連中國媒體都批小紅書是詐騙溫床

中國社群平台「小紅書」因涉詐且資安檢測不合格，兩年來涉入1706件詐騙案，造成國人財損近2.5億元。內政部昨宣布，將依《詐欺犯罪危害防制條例》自即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定為期一年。不過，此舉引發藍白不滿，認為詐騙排行榜前幾名的臉書、Threads都沒被禁，為何針對小紅。





數位發展部說明，小紅書依照15項涉及個資與系統權限的指標進行檢視，是「全數不合格」，資安風險最為嚴重，且長期拒絕「落地」，這些措施並非基於政治立場，是基於法規遵循與資安風險考量。

內政部長劉世芳今受訪時也強調，小紅書在台灣沒有落地，沒有任何警方可以聯絡的對象，而且都已讀不回，內政部把通知函送到上海母公司已完成行政程序，因此就按照程序請數發部、TWNIC幫忙，限制接取及禁止解析，皆按照「詐欺危害防制條例」第42條規範的範圍內依法行政。





民進黨新聞部副主任黃子一解釋，小紅書被禁不是因為來自中國，而是小紅書竊取資料嚴重，違規程度更勝抖音，卻對政府聯繫不讀不回。她強調，如果是因為政治原因，那就不會只禁小紅書了，應該是要禁抖音吧！不是要政府打詐？在打了啊！小紅書過去兩年來詐騙了超過2億元，政府多次聯繫小紅書團隊，卻被不讀不回。





此外，在中國媒體，針對小紅書上詐騙的報導也不少，更指稱小紅書為「騙子集散地」，包含鄭州報業集團新媒體平台「正觀新聞」、北京廣播電視台新媒體「北京時間」等中媒都曾報導多個詐騙案例包括，高級葡萄酒、違禁減肥藥、旅遊詐騙等，小紅書已淪為滋生騙子的溫床。



