一連串命令遭拒 6跡象曝川普對共和黨掌控漸鬆動

Politico新聞網站18日分析，有六大跡象顯示川普總統對共和黨的掌控逐漸鬆動，川普的命令最近在共和黨內遭遇一連串漠視與拒絕，還跟某些盟友鬧僵決裂，原本無堅不摧的光環如今受到威脅，共和黨似已開始思考「後川普時期」的未來要如何發展。

報導指出，共和黨內部開始違抗川普，從最近幾場選舉可見一斑。新澤西州、維吉尼亞州、喬治亞州、賓州的全州選舉，選民普遍踴躍投票支持民主黨候選人，兩黨競爭差距拉大，透露著即使川普也無法永遠抵抗政治引力(political gravity)。這六大跡象為：

1. 共和黨國會議員這次在艾普斯坦檔案表決時拒絕讓步，也是川普光環褪色的跡象。如果時間回到一年前，共和黨居多數的國會竟以壓倒性票數支持川普反對的提案，堪稱是無法想像的狀況。共和黨國會議員主張司法部應該公布艾普斯坦所有檔案，川普向科羅拉多州聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)施壓要求縮手，後來卻不了了之。喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)因為要求公布檔案而被川普冠上「叛徒」，兩人關係鬧僵。

2. 川普與盟友希望印第安納州共和黨員推動國會選區重畫，好像共和黨在2026年期中選舉增加席次，但印州共和黨員並未配合。

3. 川普對美國貿易夥伴開徵關稅結果挨告，訴訟正由最高法院審理中，大法官在言詞辯論庭對川普政策提出尖銳質疑。川普顯然已經開始為最高法院做出對聯邦政府不利的判決預做準備。

4. 川普要求參議院更改需要60票表決門檻的「費力把事拖」(filibuster)議事規則，參院多數黨領袖熊恩(John Thune)很快就表明辦不到，公開不同意。川普希望參院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)幫忙廢除百年傳統的「藍條制度」(blue slips)，葛拉斯理因為不願屈服而惹怒川普。

5. 川普上周宣布為遭控推翻2020年大選結果的數十名盟友特赦，可是名單上並沒有人面臨聯邦刑事起訴，而是遭到州級罪名起訴，總統無權為州級罪名特赦。

6. 川普推出50年房貸提議、為核發H1-B工作簽證給外國勞工辯護，結果遭到「讓美國再次偉大」(MAGA)基本盤反對。

