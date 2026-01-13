連丹麥國王都感興趣！環球晶Topsil「區熔法」技術 切入量子應用勝負關鍵

環球晶（6488）今（13）日表示將以「超高純度矽材料」深化量子科技布局。旗下丹麥子公司Topsil GlobalWafers A/S（Topsil）持續投入超高純度區熔法（Float Zone, FZ）矽材料技術，鎖定支援次世代量子應用發展。

對於後續策略，環球晶董事長徐秀蘭表示，量子科技的技術潛力正「逐步轉化為實際應用與商業機會」，公司將持續結合全球製造布局、材料研發實力與產業夥伴關係，深化在功率電子、先進運算及量子等新興技術領域的投入。

環球晶指出，量子科技被視為具顛覆性的關鍵技術，未來可望在高效能運算、精準感測與安全通訊等領域帶來突破，並延伸至醫療、資安與國防、機器學習及氣候模擬等多元應用；然而，量子技術要能落地，核心挑戰之一在於材料必須達到「極致純度與精密度」，因為即便微小雜質都可能影響元件效能。

在材料產品面，Topsil提供的超高純度區熔法矽晶圓平台（Ultrapure FZ Silicon Wafer Platform）主打高度穩定性與低缺陷特性，作為量子元件的關鍵材料基礎；環球晶亦強調，這背後是其長年在半導體產業累積的超高純度矽材料製程能力與品質標準，並已將相關技術優勢延伸至量子科技領域。

除材料研發與供應外，Topsil也試圖以「生態系參與者」角色加深在量子圈的連結。環球晶表示，多年來已與國際主要科技公司、學術研究機構與新創團隊建立合作關係；過去兩年間亦獲丹麥政府部長到訪交流，並在2025年歐洲量子科技盛會EQTC（European Quantum Technologies Conference）期間，獲丹麥國王對其FZ矽材料技術表達高度興趣。

同時，Topsil技術長於2025年獲選加入丹麥量子社群DQC（Danish Quantum Community）董事會；環球晶指出，DQC為丹麥國家級非營利組織，目標是串聯並推動丹麥量子生態系整體發展。

在研究成果方面，環球晶進一步揭露，2025年11月一項採用Topsil本質區熔法矽材料（Intrinsic FZ Material）的研究成果，已發表於科學期刊《Nature》；研究結果顯示，該矽材料應用於超導量子位元時，達成創紀錄的高相干時間（Coherence Times）表現，凸顯材料純度對量子位元穩定性與可擴展性的關鍵性。

名詞解釋：關於區熔法（FZ）

區熔法是一種以移動熔融區域來精煉並長晶的製程路徑，常用於取得高純度、低缺陷的矽材料；在量子元件對雜質與缺陷極度敏感的前提下，FZ矽材料因此被視為量子材料供應鏈的重要選項之一。

