連九聖杯力挺！柯大堡自掏腰包續辦「信徒文化季」陣容曝光

「信徒文化季」將於12月9日在剝皮寮歷史街區隆重登場，今年以「溫暖首都圈170年的鐵漢柔情」為主題，為艋舺青山王祭揭開首日暗訪的序幕。本屆活動由柯大堡策劃，以「女力」為核心亮點，邀請七組跨世代女性音樂人，以柔韌創作能量回應艋舺信仰文化。

本次卡司陣容多元華麗，匯集原子邦妮Astro Bunny、卜星慧、Pia吳蓓雅、范宸菲、桃子A1J＋滴燙Diiton、李昀陵、鳳鳴齋／法比，以及活動發起人柯大堡。從療癒系、民謠、嘻哈到女子搖滾，各組藝人將接力演出。值得一提的是，每位演出者皆透過青山王聖筊獲得應允，以音樂作為獻禮，延續城市信仰的溫度。

柯大堡策劃本屆「信徒文化季」。信徒文化季提供

活動籌備歷程更具戲劇性。今年11月原訂的資源與贊助突遭變故，整體計畫一度面臨中止危機。柯大堡返宮稟告時，連續獲得九個聖杯，其中包含青山王以「吾挺你」的聖意支持活動續辦。柯大堡笑稱：「既然祂都這麼說了，我就清空存款、連0050都賣了，相信祂所有安排。」他最終自掏百萬完成活動，以最純粹的音樂回饋神恩與信仰。



