連任最強勁對手是鄭麗君？蔣萬安：現在專注在市政

台北市議長戴錫欽日前表示，台北市長蔣萬安爭取連任最強勁的對手是鄭麗君。對此，蔣萬安今（29）日回應，離選舉還有一段時間，我們持續專注在市政，推動各項建設。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

台北市議長戴錫欽表示，鄭麗君過去沒有選舉經驗，也沒有捲入政治口水，也沒有參與大罷免，仇恨值相對低，應該有機會得到40至45%選票。蔣萬安要拚連任，就是想辦法爭取過半台北市民支持。

對此，蔣萬安今日出席台北燈節記者會，會前受訪時表示，離選舉還有一段時間，目前持續專注在市政，推動各項建設。

廣告 廣告

行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院）

針對輝達創辦人黃仁勳已經抵台，北市府與他簽約的時間是否已經確定了？

蔣萬安回應，其實北市府都還是持續跟輝達保持聯繫，最主要的是要看黃仁勳這段期間他的行程安排。

延伸閱讀

綠營「蔣萬安最大威脅」出現了 戴錫欽點名鄭麗君

真想推他選台北市？ 賴清德盛讚卓榮泰還要黨內多宣傳

民調勝綠營群雄？ 王世堅驚呼：怎麼可能啦！