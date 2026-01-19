連任生變？傳鄭麗君將親征台北市長 蔣萬安說話了

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

行政院副院長鄭麗君率領經貿辦總談判代表、政務委員楊珍妮等人赴美談判，今（19）日清晨風光返抵國門，成功爭取到台美15%對等關稅不疊加、美方也允諾若課徵232半導體及衍生品關稅時，會給予台灣最優惠待遇，也讓鄭麗君聲勢看漲，被視為是民進黨內有望披綠袍出征的台北市長人選。對此，台北市長蔣萬安今（19）日回應，目前離選舉還有一段時間，將持續推動各項市政。





今早9時30分，蔣萬安在國民黨資深台北市議員秦慧珠等人的陪同下，前往信義區行政中心，出席「市長與里長有約－信義區」座談會，並於會前短暫接受媒體堵訪。

記者提問，鄭麗君若要競選台北市長，會不會感到壓力，畢竟行政院今天稱讚她凱旋歸國？對此，蔣萬安表示，「其實離選舉還有一段時間，我們就是持續在推動各項市政，在基層行走和里長們面對面交換意見，持續照顧所有的市民朋友」。

至於關稅，蔣萬安強調，很期待中央能做一次很清楚、完整的說明，確保每一位勞工以及中小企業的權益。

另，關於社宅議題，內政部長劉世芳今日在立院受訪時表示，未來即將拜會蔣萬安、台中市長盧秀燕一事，蔣則說，「我們會持續來和中央溝通」。





