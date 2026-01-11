連伊朗都搖搖欲墜！媒體人：整天對我們文攻武嚇的中國還能置身事外？

記者李鴻典／台北報導

伊朗抗議活動迄今已近兩週，儘管已加強鎮壓，但德黑蘭當局承認各地示威活動仍未平息。美國總統川普表示，美方「準備好提供協助」。資深媒體人詹凌瑀則說，既然連伊朗都已經搖搖欲墜，那剩下那個號稱最強大、整天對我們文攻武嚇的「中國」，難道還能置身事外嗎？這最後一張骨牌，恐怕也撐不了多久了。

伊朗街頭示威從2025年底開始不段擴大，政府也開始對抗議群眾鎮壓。（圖／翻攝自Iran Insight官網）

詹凌瑀今（11）天撰文寫下《獨裁聯盟正在崩解，那「最後一張骨牌」還能撐多久？》她表示，最近看著伊朗大規模抗議的新聞，還有全球局勢的變化，心裡突然有個很深的感觸。

詹凌瑀說，過去幾年，我們常看到某些政權喜歡抱團取暖，好像只要聯合起來「反美」、「反西方」，就能組成一個強大的聯盟。但現在回頭仔細看看這張名單：深陷戰火泥淖的俄羅斯、經濟崩潰的委內瑞拉、被世界孤立的北韓，再到現在搖搖欲墜的伊朗…

忽然發現，這哪裡是什麼強強聯手的盟友？這根本是一群被現代文明拋下的「失敗者聯盟」。

詹凌瑀提到，這些政權有一個共同點：他們沒有穩健的經濟，也沒有讓人民說話的權利。他們維持統治的手段，只剩下封鎖網路、抓捕異議人士，和不斷製造外部敵人來轉移焦點。

但歷史是很公平的。靠恐懼和謊言建立的穩定，就像蓋在沙灘上的城堡，漲潮時看起來很風光，但海水一沖就垮了。這不是誰在刻意針對誰，而是違背普世價值的必然結果，因為你無法永遠用「仇恨」來餵飽肚子，也無法永遠遮住人民渴望自由的眼睛。

詹凌瑀撰文寫下《獨裁聯盟正在崩解，那「最後一張骨牌」還能撐多久？》。圖為中國國家主席習近平。

詹凌瑀說，骨牌已經開始一張張倒下。既然連伊朗都已經搖搖欲墜，那剩下那個號稱最強大、整天對我們文攻武嚇的「中國」，難道還能置身事外嗎？這最後一張骨牌，恐怕也撐不了多久了。

