連保單都不放過 詐團用話術騙民眾保貸

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕詐騙手法真的無所不用其極！竟用話術騙取民眾用保單貸款，再將貸款金額匯給詐團，所幸保險公司機警，聯合馬公警分局文澳派出所，聯手阻止匯款流出，成功保住民眾120萬元血汗錢。馬公分局長林彥濬提醒，警方會持續與金融機構合作打造多方反詐網絡，也呼籲民眾遇到可疑投資或不明指示，務必撥打165或110查證，守護自己的辛苦錢。

馬公警分局文澳派出所接獲全球人壽澎湖分公司襄理通報，指稱有民眾疑似遭詐騙指示，企圖以保單貸款新臺幣120萬元。隨即派遣警員李文原、康孟澄到場了解。經查該名婦人以「需動手術」為由申請保單貸款，但櫃檯人員發現其說法反覆、態度異常。

警方介入後，確認她因欲投資虛擬貨幣，被網路LINE網友誘導前來辦理貸款，且對方要求不得向警方或櫃檯透露實情，手法完全符合典型「假投資」詐騙。經警方耐心勸說，婦人恍然大悟，立即停止貸款，成功攔阻120萬元落入詐騙集團手中。

在澎湖縣政府警察局長林温柔的強力打詐政策下，澎湖縣今年防詐成效顯著。今年截至12月6日，已攔阻76件、總金額達2954萬元，相較去年50件、1879萬元，攔阻金額大幅提升近6成。警方表示，詐騙集團常以「高獲利」為幌子，引導民眾貸款、匯款或提供個資，並以「不得透露」為控制手段，遇此情形時多為詐騙應提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

