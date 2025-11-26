連俞涵對戲男神高橋一生 《Yahoo唐綺陽談星私廚》曝感言「天啊！終於結束了」

演員Janet、連俞涵、杜汶澤連袂上《Yahoo唐綺陽談星私廚》宣傳近日熱門連續劇《零日攻擊》，談到即使不是戰爭、生活在地震頻傳的台灣，人人都應該準備避難包以備不時之需，從香港搬來台灣定居的杜汶澤透露，這些東西在家裡早有準備，而且自己屬於充分準備型人格，杜汶澤說：「像我出國都帶很多藥，四季的衣服都會帶，然後我老婆就會說，你不是就去東京嗎？」

▲電視劇《零日攻擊》主要演員Janet、連俞涵、杜汶澤受邀上《Yahoo唐綺陽談星私廚》。

飾演總統的Janet也談到，其實家中四歲的兒子都隱約知道世界在發生什麼事，Janet說: 「他們問什麼，我就回答什麼，因為四歲的小孩雖然很單純，但很聰明，不是妳告訴他，是他的同學告訴他，不如我們自己溝通，不是只聽外面的怎麼說。」唐綺陽從星座角度解析，「現在是土星進入牡羊座，未來兩年半全球各地與戰爭相關的氛圍都會滿強烈，特別是未來一年會比較緊繃。」她鼓勵應該正視恐懼、積極準備。

除了嚴肅的戲劇內容，連俞涵也聊起和日本演員高橋一生對戲過程讓她很緊張，連俞涵說：「高橋一生真的氣場很強，日本演員針對表演追求都非常細膩，很有一生懸命的感覺，拍完以後，我只覺得，天啊，終於結束了。」話才剛講完，坐在一旁的杜汶澤立刻開玩笑說：「她看到我都不緊張，非常淡定，第一天見面她就很淡定在看劇本，結束後過來跟我說，我從小到大都看你的戲長大，整個讓人很不爽。」

玩笑歸玩笑，可見劇中演員們感情不錯，移居台灣滿五年的杜汶澤也表示在台生活得非常開心，他說：「台灣生活也很放鬆，特別是台灣美食太好吃、點外賣都超級方便。」這讓唐綺陽注意杜汶澤身材管理得很好，結實有肌肉，杜文澤說：「之前演了拳擊手，那時把自己練得非常精壯，但後來發現有心臟方面的問題，就減少了高強度訓練。」這讓唐綺陽忍不住遊說杜汶澤小露身材展示一下，杜文澤笑說：「現在肌肉很低調，都躲起來，不能秀了。」讓現場哄堂大笑。