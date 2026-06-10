連假不想塞在國道上？「11條替代道路出爐」 匝道管制時段一次看

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記者李育道／台北報導

端午節3天連假將於6月19日至21日登場，隨著返鄉及出遊需求升溫，交通部高速公路局預估國道將湧現大量車潮，部分路段恐出現壅塞情形。為協助用路人避開塞車路段，高公局規劃11條替代道路，並將於連假期間針對部分交流道實施匝道封閉措施，提醒民眾出發前可利用1968App查詢路況及行車路線。

國道4條長途替代道路（圖／高公局提供）

高公局表示，今年端午連假共規劃11條替代道路，其中長途旅次部分有4條，包括國1、國3新竹至台南地區雙向路段、國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向路段、國5頭城至坪林北向路段，以及國6舊正至台中地區雙向路段，可供南北長途旅客彈性選擇。

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國道7條短途替代道路（圖／高公局提供）

另外，短途旅次則規劃7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向，以及國3田寮至國10旗山東向等路段，沿線均設有指示標誌引導車流。

端午節連續假期匝道封閉措施（圖／高公局提供）

除了替代道路外，高公局也將於連假期間實施匝道封閉管制。南向部分，6月19日國1平鎮系統及埔鹽系統交流道南向入口將於上午5時至中午12時封閉，國5石碇及坪林交流道南向入口則於凌晨0時至中午12時封閉；6月20日國1埔鹽系統交流道及國5石碇、坪林交流道南向入口，也將於上午5時至中午12時實施封閉。

端午節連續假期匝道封閉改道路線圖（圖／高公局提供）

北向部分則集中在收假車潮時段，6月20日及21日兩天，國1虎尾及埔鹽系統交流道北向入口，以及國3西濱交流道北向入口，均將於中午12時至晚間9時封閉，以分散北返車流。

高公局指出，針對匝道封閉措施，也同步規劃8條替代道路供民眾改道使用。建議民眾出發前先利用高速公路1968App及網站查詢即時路況、替代路線及交通管制資訊，避開易壅塞時段與路段，提升行車效率。

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