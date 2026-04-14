連假出遊差點回不了家！ 男子突發「急性心肌梗塞」 警消+醫院跨縣市60分鐘搶命

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

患者到院60分鐘之內，醫護團隊快速打通血管並裝上支架，大幅減緩患者不適症狀。亞大醫院提供

民眾籌備已久的連假家庭旅行，卻差點變成生死交關的驚險時刻！台北48歲劉姓男子本月初與家人前往南投出遊，未料才剛離開高鐵台中站不久，就突然出現胸悶、冒冷汗等異狀，甚至手腳發冷，突發急性心肌梗塞的情況，讓病況急轉直下，警消觀察心電圖，評估為急性心肌梗塞，立即跨縣市送往台中中度級的急救責任醫院，院方在60分鐘內完成心導管手術、成功打通阻塞血管，驚險搶回一命。

突如其來的狀況，讓家庭出遊的好心情瞬間變調，家屬透露，儘管劉男第一時間服用舌下錠試圖緩解，但症狀依舊沒有改善，抵達日月潭後，他的妻子當機立斷認為「命比行程重要」，立刻通報當地消防分隊求助，男子隨即被送上救護車展開搶救。

廣告 廣告

劉男送醫途中，警消先施作12導程心電圖檢查，赫然發現心電圖出現「ST段上升」，判斷為致命性極高的急性ST上升型心肌梗塞（STEMI），警消同步連線醫療指導醫師、亞洲大學醫院急診室主任鍾侑庭，緊急給予處置後，決定跨縣市後送台中搶救。

院方接獲通報後，醫療團隊立即啟動假日應變機制、完成全員待命，患者抵達醫院後分秒必爭，所幸短短60分鐘內就順利完成心導管手術，成功打通完全阻塞的血管並重新置放支架，將男子從鬼門關前救回。

警消與醫院通力合作，命懸一線的劉男得以重獲新生。亞大醫院提供

回顧病史，劉男過去雖無抽菸或三高問題，但因家族曾有心血管疾病史，早在2年前就曾檢查出心臟三條主要血管嚴重阻塞，並陸續接受支架手術，這次再度發作，竟是先前裝設支架的血管再次完全堵塞，情況更加凶險。

施榮彰指出，透過影像檢查，可見患者心臟收縮力明顯下降，加上心電圖異常，顯示心肌已因缺血受到損傷，手術過程中，醫療團隊利用微導管突破堅硬的血栓，並合併強效抗血小板藥物，最終順利恢復血流。

施榮彰提醒，不少人誤以為裝了支架就「一勞永逸」，其實復發風險仍然存在，尤其有糖尿病、家族性高血脂或血管結構複雜者更需提高警覺。呼籲患者務必規律服藥、定期追蹤，切勿自行停藥，才能降低再次發生的風險。



回到原文

更多鏡報報導

日月潭「九蛙疊像」睽違5年全露出！ 旱象若跌破水位警戒線…恐成為衝擊觀光指標

不滿噪音擾眠！雲林監獄受刑人圍毆同房獄友！ 「3打1」他被多判10天原因曝光

「薪水小偷」抓到了！ 台中東勢清潔隊班長上班時間溜回家…環保局祭懲處

32歲回春國三生零違和！IU穿校服嗆爆貴族男 網驚：凍齡神顏不會老