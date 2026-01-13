連假出遊必看！高公局揭國道南北向「好走時段」避車潮

春節及和平紀念日連假，國道將湧現大量車潮。(示意圖) 圖：翻攝自交通部高速公路局(資料照)

[Newtalk新聞] 春節將迎來9天連假！高公局預估春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五；另和平紀念日連假第1、2日為南向尖峰日，第2、3日為北向尖峰日，預估將出現長時段壅塞。

今年春節假期從小年夜前一日放假至初六(2/14~2/22)，另和平紀念日連假為3天(2/27~3/1)。高速公路局檢視歷年同期連假國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，預估春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五；另預估和平紀念日連假第1、2日為南向尖峰日，第2、3日為北向尖峰日，預估部分路段將出現長時段壅塞。建議用路人可多搭乘國道客運、台鐵及高鐵，如仍需使用國道，建議可利用以下好走時段：

廣告 廣告

春節連假交通預測：

(一)西部國道部分

2月17日(初一)至2月19日(初三)，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。建議早上6時前或中午12時後出發。

2月19日(初三)至2月21日(初五)，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

(二)國5部分

2月17日(初一)至2月19日(初三)，預估上午5時起南向車流逐漸湧現，並持續至下午。建議早上5時前或下午5時後出發。

2月18日(初二)至2月21日(初五)，預估上午9時起北向車流逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨。建議上午9時前出發。



和平紀念日連假交通預測：

(一)西部國道部分

2月27日及2月28日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。

2月28日及3月1日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

(二)國5部分

2月27日及2月28日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

2月28日及3月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局建議，民眾可多加利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路，以避開國道壅塞路段及時段。





查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國「正義使命2025」軍演 台灣「三階七層」防禦線布局曝光

伊朗23歲女大生參加示威遭「行刑式槍殺」! 家屬被迫路邊草草下葬

春節連續假期，國道南北向好走時段。 圖：交通部高速公路局/提供