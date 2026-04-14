連假出遊突胸悶命危！心肌梗塞60分鐘搶通血管，醫示警：裝支架也會再堵

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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30秒看重點

台北男子連假出遊突發心肌梗塞，消防隊即時判斷並跨縣市送醫，成功於60分鐘內完成心導管手術搶命。醫師提醒，裝支架後仍可能再阻塞，尤其高風險族群更需規律服藥與追蹤。一旦出現胸悶、冒冷汗等症狀，應把握黃金時間立即就醫，避免延誤致命危機。

連假出遊本該放鬆心情，卻可能暗藏致命危機。一名劉姓男子日前與家人出遊，途中突發胸悶、冒冷汗等症狀，經消防隊即時判斷為心肌梗塞，緊急跨縣市送醫，成功在60分鐘內打通阻塞血管並裝上支架，從鬼門關前撿回一命。

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出遊途中突發胸悶，舌下錠無效險喪命

患者表示，當天從高鐵台中站轉乘客運後，出現熟悉的胸悶與呼吸困難症狀，甚至手腳發冷；儘管立即服用舌下錠，症狀仍未緩解，抵達目的地後由家人緊急通報消防隊送醫。

救護人員第一時間進行12導程心電圖，發現明顯「ST段上升」，研判為致命性高的急性ST上升型心肌梗塞，並即刻聯繫醫師指導處置，爭取黃金搶救時間。

跨團隊接力搶命，60分鐘完成心導管手術

亞洲大學附屬醫院接獲通知後啟動緊急應變機制，患者到院後迅速安排心導管手術。亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師施榮彰指出，檢查發現患者左前降支冠狀動脈（LAD）完全阻塞，且為過去裝過支架的位置。

醫療團隊透過微導管與抗血小板藥物，成功打通血管並重新置放支架，讓血流恢復，患者症狀明顯改善，順利脫離險境。

裝支架不代表一勞永逸，復發風險仍高

施榮彰提醒，許多患者誤以為裝支架後就不會再阻塞，但其實復發風險仍存在，尤其是：

1.有糖尿病或家族性高血脂



2.血管結構複雜（彎曲、鈣化）



3.曾有心血管疾病病史

若未規律服藥或追蹤，血管仍可能再次阻塞。

把握「黃金救命時間」，出現症狀快就醫

施榮彰強調，心肌梗塞的關鍵在於「時間就是心肌」，一旦出現以下症狀，務必立即就醫：

1.胸悶、胸痛



2.冒冷汗、噁心



3.呼吸困難



4.手臂或下巴放射痛

施榮彰表示，越早打通血管，越能降低死亡率與後遺症。

FAQ

Q1：心肌梗塞有哪些典型症狀？

A：胸悶、胸痛、冒冷汗、呼吸困難，嚴重時會放射到手臂或下巴。

Q2：裝了心臟支架還會再塞住嗎？

A：會，若未控制危險因子或未規律服藥，仍有復發風險。

Q3：什麼是STEMI？為何危險？

A：是一種血管完全阻塞的心肌梗塞，若未及時處理，死亡率高。

Q4：心肌梗塞搶救關鍵是什麼？

A：時間，越快打通血管，心肌受損越少。

Q5：如何預防心肌梗塞復發？

A：規律服藥、控制三高、戒菸、定期回診與健康生活習慣。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

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