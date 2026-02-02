連假出遊避塞車 高公局籲替代道路分流車潮

國道長途替代道路圖。（圖：高公局提供）

春節連續假期自二月十四日至二月二十二日登場，返鄉與旅遊車潮預料將大量湧現，國道部分瓶頸路段恐出現壅塞情形。為提升用路人行程彈性，並分散尖峰車流，高速公路局（下稱高公局）事先規劃多條替代道路，呼籲民眾多加利用，節省行車時間。

高公局依據歷年連假交通特性，針對國道易壅塞路段規劃十一條替代道路，其中包含四條長途替代道路，分別為國道5號頭城至坪林北向改道台9線、國道1號及國道3號新竹至臺南地區雙向改道台61線、國道6號舊正至臺中地區雙向改道台63線，及國道3號霧峰至國道1號台中系統與國道3號中港系統雙向改道台74線及國道4號。

針對短途旅次，高公局建議用路人多利用省道、縣道或地方道路，避免於車流尖峰時段進入國道，並規劃七條短途替代道路，包括國道1號湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國道3號土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向，及田寮至國道10號旗山東向。

高公局指出，已於替代道路沿線設置清楚導引標誌，協助駕駛人順利改道。另，民眾可透過「1968」App查詢即時路況影像，並利用「替代道路」功能比較國道與替代道路旅行時間，適時調整行駛路線，讓行程更加順暢。

為分散連假期間尖峰車流，高公局將於二月十四日至二月十六日實施單一費率，二月十七日至二月二十二日除維持單一費率，國道3號「新竹系統至燕巢系統」路段再採單一費率八折收費，並於凌晨零時至五時暫停收費。高公局提醒，用路人可於出發前妥善規劃行程，善用相關措施，提升整體行車效率。