連假前拉警報 台中流感季疫苗剩3.8萬劑籲快打

衛生局指出，台中市目前還有疫苗約3萬8000劑，提醒盡早接種。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕耶誕、跨年連假將至，各類聚會活動增加，流感病毒傳播風險升高，衛生局統計，本季流感季10月至今流感重症死亡個案累計9人，重症病例有39人，目前仍有7人住院，提醒目前長者及學幼兒流感疫苗接種率僅約5、6成，目前還有疫苗約3萬8000劑，提醒盡早接種。

衛生局指出，台中市上周(12/14-12/20)類流感門診及急診就診人次分別為1萬2910人次、689人次；12月目前已接獲5家學校通報流感群聚事件，分別為2間高中職 、1間國中 、1間國小及1間幼兒園，學童經就醫治療後康復。

依中央實驗室監測社區病毒株，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，且以A型H3N2為多，隨著連假與節慶活動增加，疾病傳播的可能性也相對提高。

流感疫苗仍是防疫最好方式之一，衛生局分析，中市65歲以上長者接種率50.27%、學齡前幼兒接種率65.38%、學生接種率69.77%、醫事人員接種率73.76%，尤其長者的接種率仍低迷，由於流感重症患者大多未施打疫苗，提醒盡速施打，目前全市疫苗剩餘約3萬8000劑，盡速接種。

台中小兒科醫師施勝桓也說，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主，出現這類症狀經快篩有半數確診是流感，由於近期溫差大，流感疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，呼籲儘速完成公費流感疫苗接種。

近期氣溫變化大，衛生局長曾梓展特別呼籲長者、幼兒、慢性病患等高風險族群，務必在參與聚會或出國旅遊前完成接種；市民前往醫療照護機構、搭乘大眾運輸工具或進入人潮密集場所時，也應自主佩戴口罩、勤洗手並遵守咳嗽禮節，若身體出現不適，請在家休息不上班、不上課，以保護自己，也避免病毒擴散。

