連假助攻 高鐵運量新高 尖峰分流 新車2年上線

今年10月經中秋、國慶及光復節3次連假，18天疏運史上最長，推升台灣高鐵運量，10月運量735.2萬人次創新高。考量尖峰仍有大量搭乘需求，台灣高鐵表示，新車2年後上線，持續精進旅運措施，也請旅客分流搭乘。

據統計，高鐵10月旅運達735.2萬人次，超越今年8月紀錄，10月日均運量23.7萬人次，不僅較去年全年日均運量21.4萬人次成長約11％，更較今年1至9月日均運量22.1萬人次，單月增加7.4％。

高鐵10月共開行5197班次，準點率達99.85％，依10月3次連假分別統計，中秋疏運期間日均運量26.2萬人次，國慶疏運日均運量25萬人次，光復節疏運日均運量則是26.1萬人次。

台灣高鐵購置新世代列車「N700ST」製造中，預計明年8月起陸續運抵台灣，民國116年中第一組列車上線。台灣高鐵指出，連假與尖峰時段仍有大量人潮同時乘車需求，將持續優化現行措施，引導旅客、平衡尖離峰人潮，請旅客遵守規定配合引導，乘車時彼此禮讓與體諒，利用離峰分流搭乘，享更多乘車優惠及較好乘車品質。

台灣高鐵在疏運期及尖峰時段採多項措施分流，包括視車站人潮機動加開全車自由座，加速疏運候車人潮，更在疏運期的非超尖峰日擴大早鳥優惠配額，並推出最低5折早早鳥優惠，非尖峰日的早鳥優惠銷售數也較以往疏運增3成。

台灣高鐵提到，針對自由座較擁擠的北部，尖峰時段增加南港至台中區間車，自由座車廂增為最多9節，提升自由座運能約3％，將朝持續精進服務措施、引導旅客均化搭乘方向努力。