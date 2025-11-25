連假商機助攻內需！ 10月零售、餐飲重回正成長 營收寫歷年同期最佳

受連假消費商機及百貨周年慶促銷帶動，10月零售業營收年增重返正成長。廖瑞祥攝



經濟部統計處今（25）日公布10月零售業營業額為4,186億元，年增1.9%；10月餐飲業營業額為895億元，也是歷年同月新高，年增9.2%。兩項統計的營業額皆為歷年同月新高，也都重返正成長。統計處副處長陳玉芳坦言，這與10月共有中秋、國慶、光復節3個連假帶動有關。

至於上個月爆發非洲豬瘟，陳玉芳表示，根據受查廠商回應，業者多調整菜單，或利用政府釋出冷藏、冷凍肉品調節因應，多數業者營運沒受很大影響；僅有少數業者因採用溫體豬而貨源短缺停業。

10月零售業營業表現中，唯有超級市場、汽機車業、家用器具及用品業呈現衰退，分別年減1.6%、年減5.1%、年減6.3%。陳玉芳說明，超市營收較去年略減，主因去年10月有颱風來襲，民眾就近採買防颱物資墊高比較基期。

汽機車業則受關稅不確定性影響，所幸政府已祭出貨物稅降稅政策，加上車商促銷、新車款推出，市場買氣略回溫後讓減幅縮小。至於消費觀望氛圍是否已解除，恐怕還要再觀察。

家用器具的統計範疇含括高價珠寶、大型家具賣場；前者因國人出國潮持續，購買力外流，後者則持續受到央行信用管制持續、房屋移轉棟數減少、換屋力道減弱衝擊買氣。

據主計總處統計，10月商品類消費者物價指數（CPI）增幅0.52%，低於10月零售業營收增速1.9%。陳玉芳表示，反映受連假帶動，以及百貨周年慶促銷動，加上今年中秋落點差異，消費力道有所增加。

累計1-10月商品類CPI增幅1.34%，高於今年前10月零售業營收年減0.5%。代表景氣不確定性，加上國人出國潮、車市買氣偏弱，零售消費呈現減少。

餐飲業統計方面，10月外食CPI漲幅3.56%，低於10月餐飲業營收增速9.2%，陳玉芳表示，連假加上天氣好，出遊人潮也帶動餐飲消費。

累計1-10月外食CPI漲幅3.39%，高於1-10月餐飲業營收增速3.3%。陳玉芳說明，這相當於扣除外食價格影響因素後，餐飲業營收與上年相當，反映出景氣不確定因素下，高價餐飲消費力偏弱。

受惠新興科技與AI商機持續，10月批發業營收則為1兆2,448億元，為歷年單月次高，僅次於上個月歷年單月新高1兆2,760億元的紀錄。年增10.5%，已連續9個正成長。

經濟部並推估，11月批發業營業額約在1兆1,471億元至1兆1,793億元之間，年增7%至10%。

同時也預估，11月零售業營業額約4,337億元至4,469億元，年減1.3%至年增1.7%。11月餐飲業約875億元至901億元，年增1.8%至4.8%左右。

