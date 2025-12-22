連假啟動旅遊旺季 產險業搶攻郵輪旅遊、家庭旅遊投保商機

〔記者李靚慧／台北報導〕年底旅遊旺季將至，本周4(25日)即將到來的行憲紀念日，就是新增的國定假日，緊接著還有元旦假期，有鑑於不少民眾先前已規劃年底旅遊，且旅遊型態日益多元，保險業者提醒，民眾出發前務必規劃旅遊期間的保障，為了便利民眾投保，更有業者簡化投保流程，讓全家可一次完成線上投保作業。

新安東京海上產險引用交通部數據指出，近期郵輪觀光市場持續升溫，2025年郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，創下歷史新高，考量市場對郵輪專屬保險的需求提升，已於網路投保平台「吉時保」推出全新「精選遊輪假期險」，凡是台灣啟程並返程回台灣的郵輪航班皆可投保，並提供最高1000萬元的旅行平安保障，強化旅客面對重大意外時的安全層級。

廣告 廣告

新安東京海上產險指出，新推出的「精選遊輪假期險」是以郵輪行程特性為核心，涵蓋郵輪旅客最在意的風險，包括旅平險在岸上觀光後錯過登船費用補償、岸上觀光行程取消慰問金補償及岸上觀光提早結束慰問金補償。

此外，若旅客於海上旅遊期間，因郵輪於到達行程表內原定停泊港口前一日內，因停泊港口目的地發生天災、碼頭關閉、郵輪機械或電路故障，導致郵輪公司更改或取消行程表內原定停泊港口時，也能獲得補償。保障也同時涵蓋突發疾病醫療支援與必要援助補償，並提供航程期間居家竊盜保障，一次整合郵輪旅途中可能遇到的主要風險，規劃從登船到岸上觀光、直至返航結束的全面防護。

兆豐保險則是因應「跨代旅遊」興起的趨勢，鎖定愈來愈多「家庭旅遊」的需求，將網路投保專區全新改版升級，透過網路投保兆豐國外旅行平安保險，可一次為多人投保。假設一家5口將出國旅遊，可以其中一人為單一要保人，在出發5個工作日前投保及繳費，並於繳費後2個工作日內簽名回傳要保文件，即可為包含未成年子女在內的全部成員一起投保，讓家庭出遊保障更加便利周全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

台韓從並列2大經濟奇蹟 到GDP增幅差距擴大 韓學者解釋原因

為何旅行前都應拍下「護照條碼」照片 專家全說了

LTN經濟通》日中有事？日商大方分手中國

