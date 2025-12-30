連假接連、氣溫驟降！流感疫情過年將衝高峰（示意圖:shutterstock/達志）

歲末年終，連假一個接一個，流感疫情恐隨連假與氣溫驟降攀升，疾管署公布，國內上升類流感門急診就診計8萬1557人次，與前一周相當；並新增11例流感併發重症病例、4例死亡。疾管署發言人林明誠表示，最快2周後會開始進入流行期，二月中過年前攀上高峰。

疾管署實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計407例重症病例及78例死亡，其中重症病例以65歲以上長者(占64％)及具慢性病史者(占83％)為多，90％未接種本季流感疫苗。

疾管署評估，二月中旬到達流感最高峰（鄭郁蓁攝）

疾管署防疫醫師許玉龍表示，其中一名最年輕個案為60幾歲男性，有癌症病史，沒有打疫苗，十一月中旬開始咳嗽、流鼻水、發燒、倦怠，呼吸困難意識不清，當天急診就醫，確診流感，Ｘ光顯示雙側肺炎，呼吸衰竭，當天收治加護病房，使用流感藥物與抗生素治療，住院5周後，在十二月中旬仍不幸過世。

林明誠表示，近期流感門診數字雖持平，但因放假因素，門急診就診人次上升3％，至於是否持續上升還要觀察，尤其近期氣溫降低病毒活性增加，人潮活動也會隨跨年等活動增加傳播機率。評估，疫情最快兩週後會進入流行期，到過年前後約二月中旬到達高峰，但這波流感疫情應該不會高於過去。

疾管署統計，截至今(114)年12月29日，公費流感疫苗接種數約658.9萬人次，全國流感疫苗尚餘約23.8萬劑，新冠疫苗接種累計約156.8萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.5萬人次，另自明(115)年1月1日起，新冠疫苗公費對象擴大提供滿6個月以上尚未接種之民眾，鼓勵民眾攜幼扶老一起接種，及早獲得保護力，預防感染後引發之不適及降低併發重症與死亡風險。

