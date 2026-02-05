連假疏運旅客人次上看274萬！桃園機場上緊發條 籲提前3小時報到登機、「防滑冰爪」必須托運
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導
農曆新年假期及228連假接連到來，桃園機場今年連假疏運長達18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估274萬人次。機場公司提醒旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率，尤其許多國人都要去雪地旅遊，機場公司特別提醒請將「防滑冰爪」置於託運行李內，切勿隨身攜帶。
機場公司指出，根據航班運量預報資料推估，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），入境尖峰日為2月20日（初四）、2月21日（初五）、2月22日（初六），日運量皆超過16萬人次，今年返鄉過節與出國旅遊人數皆較去年更高。疏運期間日均運量約15.7萬人次，相較去年春節假期日均運量14.7萬人次，成長約6.8%。
機場公司提醒，連假開始階段出境人潮較多，收假開工前則以入境旅客為主。為因應連假大量疏運需求，機場公司偕同CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟等單位持續嚴加整備，加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報，協助相關單位彈性調度人力與設施，提升整體疏運效率，協助旅客順利通關。
適逢春節期間出國人潮眾多，機場公司建議旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。至安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程；此外，防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，並確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。
在聯外交通方面，機場捷運首班車自上午5時30分由A1臺北車站站出發、5時33分由A22老街溪站出發往機場，末班車則自晚間11時50分由A22站出發；春節連假期間國光客運往臺北、統聯客運往臺中將視人潮狀況機動加班；機場排班計程車則備有千餘輛車24小時投入疏運，歡迎旅客多加利用；自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官方網站，於出門前即時掌握交通及停車場剩餘車位動態。
更多FTNN新聞網報導
有人在桃園機場丟煙霧彈、持刀挾持旅客怎辦？無差別攻擊演練桃機登場 楊偉甫：提高警覺不能有任何鬆懈
春節出遊避免塞車 高公局規劃11條替代道路供民眾參考
出國幫親友掛行李 他仁川機場被帶走！箱內竟藏1物 網嘆：防不了自己人
其他人也在看
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
中國「人肉鴛鴦鍋溫泉」 外國客大讚：特別舒服
近日外國遊客開箱中國哈爾濱溫泉旅館引發熱烈討論，只見裡面有以麻辣鍋為主題的溫泉，一邊泡滿辣椒、一邊泡滿蔬菜，還有水晶寶寶浴、室外雪地浴等。事後該遊客拍影片PO網分享，表示泡得很舒服，而且只要28美元（約新台幣880元）絕對是他去過最喜歡的SPA。網友們看到後，紛紛驚呼「看起來像人肉湯」、「多麼有趣」。
阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢
生活中心／綜合報導選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料相關費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。
4/3啟程！台鐵山嵐號「台南-彰化」全新路線
[NOWnews今日新聞]台鐵公司和雄獅旅行社共同營運的觀光列車「山嵐號」，即將推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。台鐵表示，「山嵐號」全新路線串聯南部平原與中部山城聚落，沿線景觀從廣闊農田...
不堪其擾！遊客亂闖民宅花園拉屎 日富士吉田忍痛停辦「櫻花祭」
位於日本山梨縣富士吉田市的新倉山淺間公園，因能遠眺富士山，加上公園內的五重塔及櫻花樹，成為櫻花季時熱門觀光景點。然而已舉辦10年的「新倉山淺間公園櫻花祭」活動，因過多遊客湧入亂象叢生，甚至有內急遊客闖進民家的花園拉屎，當地居民不堪其擾，地方政府宣布今年活動停辦。
立春了！彰市八卦山百米長七彩九重葛大爆發 宛如彩色瀑布
美炸！彰化市八卦山禾家牧場附近水月台路的七彩九重葛，在今天（4日）立春節氣中迎來大爆發，長達上百公尺的花牆，放眼望去至少有5、6種繽紛花色，沿著高牆垂墜，有如彩色瀑布傾瀉而下，又像披上彩色圍巾，吸引遊客拍照打卡直呼「太夢幻」，即日起到2月中旬最美，遊客要拍花可得把握機會。
羅馬噴泉新規上路 遊客顧荷包「空投硬幣」
[NOWnews今日新聞]位於義大利羅馬的許願池「特雷維噴泉」（TreviFountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過由於人潮眾多，羅馬市政府推出新規定，想要近距離往噴泉投幣許願得支付2歐元（...
重建完成！農曆春節將至 太魯閣「綠水步道」今起部分開放
即時中心／林耿郁報導前（2024）年4月3日強震，太魯閣多處受損、封閉修繕，如今再傳好消息：位於中橫沿線的「綠水合流步道區」修復完成，包含綠水展示館及部分步道路段，自即（4）日起重新對民眾開放，象徵重建工作再向前邁進一步。
北捷東環段內湖區段開工 北市捷運局：未來內科到士林站11分、至象山站14分
台北捷運環狀線東環段工程今（4）日邁向新的里程碑！台北市府捷運局表示，銜接台北市中山區、內湖區的東環段CF710區段標工程，今（4）日台北市中山區樂群小客車平面停車場舉行開工動土典禮，由蔣萬安市長主持，中央及地方各界貴賓共同祈福。蔣萬安表示，東環段完工後內湖科學園區往北到士林站只要11分鐘，往南至信義區象山站只要14分鐘，相信可解決內湖科學園區上下班交通壅塞情形，更將為內湖區帶來更多的便利與幸福。主辦本段工程的台北市捷運局一工處說明，CF710區段標114年10月由皇昌營造公司及日商奧村組聯合承攬以279億餘元得標。本標全長約2.91公里，包括一處尾軌明挖覆蓋結構、三座地下車站（Y30站、Y31站及Y32站）、四段潛盾隧道，以及本區段標範圍內之水電及環控工程。一工處進一步說明，本區段標工程範圍路線自Y29 站尾軌之儲車軌約110公尺明挖覆蓋結構，往南以潛盾隧道方式沿敬業三路下方佈設，轉經樂群二路，於萬豪酒店及濱江國中附近敬業四路設置Y30站，再以潛盾隧道方式沿堤頂大道穿越洲子一號公園轉基湖路再轉至瑞光路，至洲子二號公園設置Y31站，再沿瑞光路直行至大港墘公園設置Y32站，後續沿瑞光路轉
日本「旅遊天花板」服務超神 外國客激推「3優勢」狂讚！
國際中心／江姿儀報導春節即將到來，學校已經開始放寒假，不少民眾早早預訂好出國行程和機票，準備好好放鬆。近年台灣人最喜愛前往鄰近的日本、南韓兩國旅遊，連過其他國家旅客也有相同偏好。近期俄羅斯、澳洲與德國遊客接受日媒採訪，驚嘆「3大優勢」，從行李寄送、車站人員服務態度到商家營業時間，大讚「方便、可靠、普及」。
櫻花、李花爭艷「紅白大戰」 遊客搶拍夢幻場景
過年走春賞花，可以到南投信義草坪頭，群櫻綻放很熱鬧，不只櫻花、還有雪白的李花爭艷、今年因為低溫少雨，花況目前綻放7成，之後還有其他品種接力開花，花季持續至3月1日，再來還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期延續到3月中。
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
中國將恢復上海居民到金馬觀光 陳雪生回應
[NOWnews今日新聞]中國文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，連江立委陳雪生對此回應，對此樂觀其成，兩岸如果能藉由觀光，雙方多作交流，總是好事，有交流總...
草嶺石壁櫻花季2/17開跑 2萬株春節連假爆開
古坑草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日登場，春節連假是最佳賞花時間，草嶺村長陳兵通說，從目前花苞狀況預料今年花況很不錯。雲林縣交通工務局長汪令堯表示，今年首度在斗六火車站規劃「預約制賞櫻接駁專車」直達石壁，歡迎民眾多利用，不用擔心塞車及找停車位。
新北推綠色旅遊 三峽、雙溪、坪林3大遊程開放報名
新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出3條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，帶領遊客走進山城聚落、鐵道遺跡與水源保護區，更導入國際標準碳足跡管理機制，讓每趟旅行都能實踐友善環境、支持在地的永續精神，即日起開放報名。
2026和平島地質公園雙優惠 基隆市民免費同行親友享半價、平日銀髮族買一送一！｜【旅遊省錢術】
基隆在2026年正式踏入400週年，為了迎接「基隆400」這個重要時刻，和平島地質公園於2026年開春祭出兩大重磅優惠：「基隆市民本人免費、同行親友半票優惠」以及平日「銀髮慢旅買一送一」。除了超殺優惠，也規劃了一條最內行的走春動線，把基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，最後來到和平島享受海景，跟著玩絕對不踩雷！
交部整合春節與和平紀念日連假 啟動交通疏運
交通部表示，一一五年春節連假自二月十四日（週六）起至二月二十二日（週日）止，共計九天；和平紀念日連假則自二月二十七日（週五）起至三月一日（週日），為期三天。由於兩段連假時間相近，交通部已責成各疏運單位整合規劃，視為一段長天期假期，全面啟動交通疏運應變措施，以因應返鄉與旅遊人潮。在公路部分，高速公路於尖峰時段及重點路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控與開放路肩等措施，並調整免收通行費時段，於二月十七日（農曆初一）至二月二十二日（農曆初六），及二月二十七日至三月一日每日凌晨零時至上午五時免收費用，鼓勵民眾避開尖峰時段行駛。省道方面，連假期間特定時段台九線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及二十一噸（含）以上大貨車通行，並同步實施大客車優先措施。為分散車流、降低道路壅塞，鐵公路 ...
台灣虎航開闢台中沖繩航線！單程1599元起 搶票時間曝
為了提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今(4)日宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於明(5)日正式於官網進行開賣。
北海道札幌圓山公園周邊散策！經典浪漫賞櫻景點與美術館、文青小店推薦
北海道,札幌,圓山公園,圓山茶寮,咖啡館,文青,三岸好太郎美術館,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21位在札幌市區的圓山公園，是許多當地居民日常散步、跑步、享受綠意的生活公園，而在春季櫻花綻放時，這裡更會搖身成為北海道相當有人氣的賞櫻勝地。粉嫩花海沿著步道綿延，無論是拍照、野餐，或只是靜靜坐著欣賞花景，都能讓人感受到札幌獨有的輕盈悠閒氛圍。公園周邊也有許多值得順遊的小景點，其中包括以色彩鮮明畫風聞名的三岸好太郎美術館，呈現札幌在地藝術能量。此外，圓山茶寮等咖啡與甜點小店散落在街巷中，旅人可以在散策途中停下腳步，品嚐一杯咖啡或甜品，讓旅程節奏慢下來，體驗札幌最迷人的日常風景。
「新東方快車」2026年5/4日首航 陸上「頂級郵輪」一票難求 新疆暮春初夏賞花浪漫遊首選
圖：新東方快車套房「璽悅金鑽」。(圖/巨匠旅遊提供) 【記者張嘉誠／綜合報導】 經過40年淬鍊，新疆鐵路局再度 […]