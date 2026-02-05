連假疏運旅客人次上看274萬！桃園機場上緊發條 籲提前3小時報到登機、「防滑冰爪」必須托運

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／桃園報導

農曆新年假期及228連假接連到來，桃園機場今年連假疏運長達18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估274萬人次。機場公司提醒旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率，尤其許多國人都要去雪地旅遊，機場公司特別提醒請將「防滑冰爪」置於託運行李內，切勿隨身攜帶。

機場公司提醒，防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶。（圖／機場公司）

機場公司指出，根據航班運量預報資料推估，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），入境尖峰日為2月20日（初四）、2月21日（初五）、2月22日（初六），日運量皆超過16萬人次，今年返鄉過節與出國旅遊人數皆較去年更高。疏運期間日均運量約15.7萬人次，相較去年春節假期日均運量14.7萬人次，成長約6.8%。

機場公司提醒，連假開始階段出境人潮較多，收假開工前則以入境旅客為主。為因應連假大量疏運需求，機場公司偕同CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟等單位持續嚴加整備，加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報，協助相關單位彈性調度人力與設施，提升整體疏運效率，協助旅客順利通關。

適逢春節期間出國人潮眾多，機場公司建議旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。至安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程；此外，防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，並確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。

在聯外交通方面，機場捷運首班車自上午5時30分由A1臺北車站站出發、5時33分由A22老街溪站出發往機場，末班車則自晚間11時50分由A22站出發；春節連假期間國光客運往臺北、統聯客運往臺中將視人潮狀況機動加班；機場排班計程車則備有千餘輛車24小時投入疏運，歡迎旅客多加利用；自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官方網站，於出門前即時掌握交通及停車場剩餘車位動態。

