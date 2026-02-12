連假補貨、送禮不卡關！momo《春節不打烊》2/13 開跑 萬件熱銷照常到貨

▲momo《春節不打烊》2╱13 開跑，萬件熱銷照常到貨

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】春節連假即將到來，年貨補貨、走春送禮需求湧現，消費者最在意的不是買不到，而是「下單後能不能準時到」。富邦媒(8454)宣布momo《2026春節不打烊》將於明(13)日正式開跑，主打春節期間萬件熱銷商品照常配送、優惠3折起，並推出下單抽馬年黃金、百萬獎金、新春抽賀卡、刮mo幣等七大活動，帶來千萬級回饋。為了讓消費者連假期間採買更安心、到貨不延誤，momo同步啟動「AI預測式庫存配置」、「結合生態圈夥伴」、「自動化與彈性調撥」三大物流策略，透過提前備貨、強化短鏈配送與彈性調度，讓消費者想買就買，也能更快收到貨。

春節9天連假想買就買，最怕的就是「下單了、卡在路上」。momo為了讓消費者過年補貨、送禮都能照常到貨，透過三大物流策略守住年節配送不斷鏈。首先啟動「AI預測式庫存配置」，提前掌握春節熱銷趨勢，於年前完成區域性調撥，將熱門商品前置部署至鄰近倉儲，讓到貨更快、配送更穩；同時「結合生態圈夥伴」，除momo指定商品外，也邀集mo店+優選賣家共同響應，凡標示「春節正常出貨」之商品皆維持出貨服務，讓連假採買不中斷。

此外，momo也透過「自動化與彈性調撥」提升揀貨效率，並與物流夥伴緊密協作、以科學化方式調度排班，在守護第一線同仁福祉的同時維持配送動能。momo持續以「一年365天、全台每個角落」的服務承諾，陪伴消費者把年節所需安心送到家。

今年momo《春節不打烊》推出千萬級回饋，活動從年前一路熱鬧到開工前夕，陪消費者邊採買邊拿好康。第一波(2/13起)率先開跑四大優惠：不限金額下單即可登記抽「馬年黃金擺飾」；同步推出「十八一擲馬上發」，每日8個時段開放擲骰子，最高可獲888 mo幣；首二日限定「年前加碼送mo幣」滿額最高享2.8%回饋；另於2/14登場「好運抽卡機」抽出專屬馬年賀卡並分享好友最高送出$50mo幣，為新年開局加滿驚喜。

進入春節連假，momo再加碼兩波優惠接力，2/15起「金馬獻瑞瓜分100萬」滿額登記即可參加百萬獎金瓜分；2/18起「金馬報喜刮mo幣」每日到活動頁玩刮刮樂，即有機會刮中mo幣與折價券。收假前夕2/20–2/21壓軸推出「過年加碼送mo幣」，單日累積消費滿額登記最高可得888 mo幣，一路把好運帶到開工日。

28 大銀行加碼最高 10% 回饋！一站備齊年貨免排隊直送到家

除了七大優惠活動，momo《春節不打烊》再攜手富邦、國泰世華、玉山等28大銀行推出刷卡加碼，最高享10%回饋，讓消費者年節採買更精打細算。迎接走春送禮與居家備貨需求，momo也精選多款熱銷品項，包含送禮體面、口感豐富的青鳥旅行「春光躍影綜合蛋捲禮盒」；年節下廚必備、導熱快且不沾好清洗的moselect「享廚陶瓷不沾鍋」；以及娘家官方直營「益生菌」，照顧全家日常保健所需。

無論是質感禮盒、下廚利器或保健滋補，消費者都能在momo輕鬆一站購齊，搭配春節期間照常配送服務，把年貨採買的麻煩降到最低。momo透過穩定高效的物流網絡、千萬級檔期回饋與嚴選商品陣容，陪伴消費者在2026馬年把好禮、好菜、好健康一次備齊，安心迎新、輕鬆過好年。