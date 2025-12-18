連做5下就能長肌肉！研究：這動作每天做3分鐘 肌肉品質提升45％
你是否一坐就是一整天，下班後又懶得動？想增加肌力？對於忙碌又沒有運動習慣的上班族而言有個好消息，一項針對久坐族的最新研究顯示，只要每天抽出短短3分鐘，單靠「坐下再站起」的簡單動作，也能有效提升肌力！
每組5下或10下 短時高效肌力訓練法
復健科醫師王思恒指出，這項針對30～50歲久坐成人的研究，邀請了60位年齡平均42歲的受試者，進行為期兩個月的「椅子坐站運動」。參與者每周運動3次，第1個月每次做3組坐站動作；第2個月增為5組，每組進行5下或10下不等。組與組之間休息30～60秒，全程徒手進行，並強調「速度要快」，整體花費時間平均僅約2.7分鐘。
看更多：64歲影后愛1運動：45分鐘就能增肌肉、心肺力！超多醫師都推薦
「坐下再站起」肌力訓練怎麼做？
這項看似簡單的「坐下站起」動作，其實對肌力訓練大有幫助。正確做法是：坐在穩固椅子的邊緣，雙手交叉放胸前，快速站起、膝蓋打直後再坐回椅子，每次都不需靠手、不間斷連續完成。這種看似生活化的動作，經過規律訓練後，效果相當顯著。
短時間、低次數 也能有效增肌
研究結果顯示，不論是每組做5下或10下，受試者都出現明顯改善，包括肌肉品質指數（Muscle Quality Index）提升40～45％、下肢平均功率增加29～38％、肌肉厚度增加8～9％。王思恒補充，5下與10下在成效上的差異其實不大，顯示「時間短、次數少」的運動方式，對於沒有運動習慣的族群來說，已足以帶來有感變化。
其中，肌肉品質指數（MQI）是一項能反映下肢肌肉爆發力與效率的指標，數值根據身高、體重、椅子高度及完成時間計算，能有效評估日常生活中如起身、爬樓梯等動作的肌力表現。
看更多：哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
簡單訓練有極限 進階者應逐步增加強度
王思恒建議，初學者每周進行3次，每次做3組「5下坐站」即可，約花3分鐘，若體能較佳者也可嘗試「10下×3組」。關鍵在於「速度快」，提升瞬間發力能力。不過他也提醒，這類訓練對於平時沒有運動習慣者效果較明顯，若本身已有規律運動，這樣的運動量可能是不夠的。
看更多：老人練3招能防止跌倒！上半身不用練嗎？物理治療師揭「保命關鍵」
對於常喊「沒時間運動」的現代人來說，從「每天3分鐘」開始，是個既簡單又不具壓力的好起點。無論你是久坐上班族、運動新手，都可以嘗試這個低門檻、高回報的日常訓練；如果希望體能更上一層樓，可能就需要更進一步的訓練內容與負荷，例如透過健身器材增加重量與難度，才能進一步強化體能與肌肉發展。
◎ 圖片來源／翻攝自王思恒醫師臉書．達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／王思恒醫師
更多健康2.0報導
這運動改善下背痛很有效！提腳跟運動放鬆深層筋膜 輕鬆緩解腰痛、下背痛
膝蓋痛、關節炎？來騎自行車！研究：越是老鳥預防效果越好
駝背壞處多！用1動作輕鬆矯正 改善全身痠痛
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 74
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 7
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 133
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 185
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 511
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 38
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
看準職業市場缺口大膽南漂創業 七年級生花9年卡位苗栗1字頭房價｜好宅報報
新北市出生長大的 C先生，大學南漂到台中念書、實習，因看準二線城市的產業需求爆發力，意外在苗栗落地生根。 C先生先穩定事務所，花9年觀察生活圈、房價漲幅與市場需求，最後選擇買下距離工作地點步行僅3分鐘的自住宅。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 17
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 1 天前 ・ 18
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 20
還記得《海豚灣戀人》壞女人沈曼青嗎？ 徐潔兒合照高欣欣「看不出47歲了」
女星高欣欣於17日在臉書發文，驚喜分享與久違回台的好友徐潔兒相約聚會。照片中的徐潔兒身穿米白色上衣，搭配棕色系圍巾並頭戴咖啡色老帽，對著鏡頭展現迷人笑容，散發出的清新氣質彷彿少女，完全看不出今年已47歲。徐潔兒早年憑藉偶像劇《海豚灣戀人》中的反派大明星「沈曼青」走紅，雖然近年事業重心多在大陸，但此次返台露面，凍齡的樣貌與絕佳狀態立刻勾起許多觀眾的青春回憶。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 2