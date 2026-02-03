連兩天出事？新北一家7人一氧化碳中毒送醫 同戶前日11歲童猝死

新北市土城今（3）天發生一氧化碳中毒事件，一家人3大4小共7個人都出現頭暈的症狀，自己打119報案後送醫；離奇的是，同一戶前一天下午大女兒才猝死，消防人員現場測量，發現一氧化碳濃度高達37ppm，熱水器安裝位置通風不良，懷疑兩天都是一氧化碳中毒，釀成悲劇；而今天下午兩點半大女兒在板橋殯儀館相驗，爸爸也到現場了解相驗狀況。

熱水器位置通風不良 疑連2日一氧化碳中毒

新北市土城一戶民宅今天凌晨4點多，5樓跟頂樓加蓋包含媽媽、丈母娘、姑姑跟4個小孩，一共7人頭暈不舒服，送醫救治，警方在現場拉起封鎖線。

一家7人一氧化碳中毒送醫。圖／台視新聞

離奇的是，前一天下午兩點多，同一戶人家一名11歲的女童不明原因睡夢中猝死，媽媽和家人都說不清楚為何死亡，口供一致排除他殺。

前一天11歲女童睡夢中猝逝，疑似同為一氧化碳中毒。圖／台視新聞

然而兩天都叫救護車，警方懷疑同樣都是一氧化碳中毒惹的禍，到屋內仔細查看，確實發現熱水器沒有強制排氣，而且上方有晾曬衣物，疑似通風不良導致一氧化碳濃度飆高，按照規定，8小時環境平均暴露不可以超過35ppm，現場一氧化碳濃度已經超過37ppm，新北市政府消防局第五救災救護副大隊長陳顥丰證實，現場量測發現有CO的成分在空氣裡面。

消防局表示，8小時一氧化碳環境平均不可超過35ppm。圖／台視新聞

今年1月6件一氧化碳中毒 使用熱水器保持通風

消防署統計，今天1月開始，30天內就有6件一氧化碳中毒，25人送醫，土城連續兩天8人送醫、1人死亡的悲劇還不包括在內，消防署危險物品管理組科長王佩琪呼籲，熱水器如果是安裝在室內或者是有加蓋窗戶的陽台，這些地方因為不通風，應該選擇具有強制排氣功能的屋內式熱水器。

今年1月已經發生6件一氧化碳中毒案件。圖／台視新聞

天冷想要保暖，千萬記得還是要開窗讓空氣流通，避免意外發生。

新北／李亭熙、陳冠旻 責任編輯／張碧珊

