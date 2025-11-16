連兩天大鬧台鐵！婦人佔對號座 警勸離無果強制驅離

台北市 / 綜合報導

台鐵再度發生民眾佔位糾紛。一名乘客在昨(15)日購買台鐵區間車的車票，卻搭乘176次自強號的對號座，即便員警苦苦勸導，乘客卻怎麼樣也不肯離開座位，最後只好將他強制驅離。事後經過警方了解，這位乘客在14日的晚間，也因為類似的佔位事件，在台中大甲站被員警請下車。

擁擠的列車上，員警圍著一名乘客，不斷勸導，乘客VS.員警說：「我幹嘛跟你走啊，你踩我啊。」乘客VS.員警說：「我要自己走，你踩我喔，你要踩我，你就踩到底。」

乘客不斷吼叫，明明買的，是區間車的車票，卻佔用，對號座的 座 位，事情發生在15日下午，台鐵176次自強號，乘客怎麼樣都不肯起身，離開不屬於自己的 座 位，讓員警只能採取強硬措施。

鐵路警察局台北分局分局長陳建豪說：「經站方請求，警方依鐵路法第71條第2項，協助強制其離車。」其實這位乘客，佔用他人座位的情形，已經不是第一次。

乘客VS.員警說：「不要啊，救命啊，救命啊，救命啊。」就在前一天，這位乘客才在，台鐵新自強號的145車次，從台中大甲車站，被強行拖下列車，同樣是因為，占用其他乘客的對號座，卻屢勸不聽，導致員警不得不使用，非常手段。

民眾說：「因為這樣不公平啊，人家是有付費的。」民眾說：「如果我錯了，我一定會下車啊。」其他乘客相當傻眼，事後台鐵公司在婦人下車後，也沒有另外收取費用，導致列車延誤15分鐘才到站，隔了一天，竟然又發生同樣的事件，不但讓員警好頭痛，也再度影響其他乘客的，乘車體驗。

