連兩天遇火箭彈發射出包 海馬士實彈演練36枚「4枚不發火」 軍方初判：系統異常

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陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口南北岸周邊實施「115年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」第二日射擊訓練，其中海馬士（HIMARS）多管火箭系統，原定發射36枚M28縮距彈，模擬對北部地區之敵高效益目標實施跨區火力支援，不過最後僅成功發射32枚，軍方表示，疑為系統異常所致，已刻正進行故障排除，原因尚待釐清。

陸軍第十軍團連兩日於台中大甲溪出海口實彈射擊，昨日進行雷霆2000訓練彈射擊時，有1枚訓練彈升空不久後便墜地，原因是第二段火藥發火時出現問題；而今日進行海馬士多管火箭系統實彈射擊時，原定發射36枚M28縮距彈，但最後有4枚未成功發射。

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經今日在場媒體詢問，58砲多管飛彈連連長柯明斌少校說明，海馬士在射擊的過程中，發生系統異常，官兵也立即依照平時所訓練的程序完成故障排除，這也是實戰化訓練的一環。

砲指部參謀主任翁一銘上校說，經過統計，今日共射擊32枚，在南岸、北岸訓練地，各有2枚不發火，不發火的原因還在釐清，目前尚不確定。翁一銘說，以去年跟今年的狀況來講，「都是有這樣的問題」，在去年的下半年，美方也來協助更新了整體軟體，這部份會在報告跟美方討論。

另外，實彈射擊過程當中受民航空域占用影響，兩度暫停射擊，翁一銘說，今天的空域是屬於協調空域，軍方依規定在50天前完成相關的申請，不過由於台北進場台有不預期的班機延誤到時間，所以總共關閉了2次空域。

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