連兩年入選米其林！台中「在來碗粿米糕」宣布12/31歇業

連續兩年入選《米其林指南》的台中人氣小吃「在來碗粿米糕」，近日在社群平台上宣布將於12月31日正式歇業。這家位於向上市場的文青風名店，自2023年開幕以來，以傳承自嘉義老店的古早味碗粿與米糕打響名號，更以細緻擺盤與現代風格，成功將傳統小吃推向新高度。

連續兩年入選《米其林指南》的台中人氣小吃「在來碗粿米糕」，近日在社群平台上宣布將於年底正式歇業。（圖／ 翻攝自在來碗粿米糕臉書 ）

創辦人在臉書貼文中透露，「在來」的誕生，源於他與夥伴東驊希望將家族三代相傳的味道，以更精緻、現代的形式重現給大眾。三年來團隊獲得許多顧客的支持與喜愛，但隨著營運規模的擴大，日常維持品牌品質所需的投入也愈發沉重。「要讓在來維持理想中的樣子，每年必須營業近300天、每天投入超過10小時。」

他指出，儘管團隊不斷嘗試突破與創新，但長期的忙碌也讓生活與工作之間的平衡變得困難。經過多次討論與思考後，最終決定在今年最後一天結束營業。「這不是一個容易的決定，難的不是放下成果，而是放下一路支持、鼓勵我們的客人。」創辦人感性地說，並向所有支持者致上誠摯的感謝，「因為有你們的喜歡，才讓在來能夠如此燦爛地存在過。」

消息曝光後，許多粉絲與老顧客湧入留言區留言，表示震驚與不捨。不少人回憶過去專程從外地前來，只為品嚐那份記憶中的甜碗粿與米糕風味，也有人感嘆「以後我怎麼吃到這麼好吃的碗粿，今天中午我才去買」、「辛苦了，謝謝你們帶給我與父母傳統小吃的精緻與回憶，希望未來台中還有再吃到的一天！」。

