連兩年奪金！馬光醫療網獲幸福企業金獎肯定
[NOWnews今日新聞] 知名連鎖中醫集團馬光醫療網今（8）日蟬聯1111人力銀行「2025幸福企業」生技醫療類「金獎」，為全台醫療診所體系中唯一連續兩年榮獲金獎的企業。馬光醫療網30多年來秉持「散播微笑與快樂，傳遞真摯溫暖服務」理念，提供完整的中醫診療、體質調理與健康管理服務，並同步建構完善的人才培育與職涯發展制度，讓員工在專業成長與工作生活平衡之間取得良好支持，展現醫療專業與人本關懷並行的企業文化。
根據1111人力銀行最新調查顯示，連續三年「上班族幸福指數」皆未達60分，僅不到四成員工認為自己任職的公司屬於幸福企業。調查指出，除了薪資條件與福利制度外，雇主是否能尊重員工、肯定其付出，並營造和諧的職場氛圍、支持工作與生活平衡，皆是企業留才的重要關鍵。隨著幸福感成為新世代求職者選擇企業的重要指標，如何打造兼具健康、歸屬感與溫度的工作環境，也逐漸成為企業競爭力的新焦點。
在薪酬制度方面，馬光醫療網提供媲美大型醫療體系的具競爭力待遇。台北地區應聘診助人員月薪4萬、護理人員月薪4.7萬、CRM顧客服務專員月薪4.1萬，而藥師則享有6.8萬的起薪水準；中南部與東部的薪資也不落人後，診助人員月薪3.5~3.8萬、護理人員月薪4~4.3萬。馬光多年來將每位員工視做股東，除保障年終獎金外，另提供生日及三節禮金、尾牙活動，並每年提撥盈餘作為各項專案獎金，同時推動帶薪教育訓練制度，近六年來更年年調升基本薪資，將員工視為共同成長的夥伴。
馬光醫療網人才資源發展部觀察指出，近兩年求職者已不再單以薪資為唯一考量，年輕世代更重視工作平衡與長期發展。為落實「幸福職場」文化，馬光持續優化工時制度，自2025年11月起，門診將調整為「下診前15分鐘截止預約」，讓同仁有充裕時間完成善後作業，減少延後下班情形；同時推行周六夜間休診政策，協助員工保有更多個人與家庭時間，具體展現善待員工的承諾。
近年來，家庭友善政策逐漸成為吸引人才的重要條件。因應少子女化挑戰，本屆幸福企業評選特別聚焦「婚育獎勵與育兒支持」給予馬光醫療網高度肯定，集團保障基本的產假、排產假，搭配工時優化，充分體現對員工家庭生活與人生階段需求的重視。
企業文化與員工關懷也同樣多元，舉辦海內外尾牙與績優員工旅遊、慶生會、家庭日、馬光之夜、企業運動會、不定期聚餐及社團競賽等。2025年更於高雄衛武營榕園廣場擴大舉辦首屆「家庭日活動」，準備總價值數十萬元的抽獎好禮，並首度開放親友共同參與，打造全齡共享的年度盛會。馬光相信，當家人也認同企業文化，員工的工作幸福感將自然倍增。
此外，為更深入傾聽基層同仁的真實聲音，馬光除了運作「馬光暢談室」作為同仁日常反映意見與建議的管道外，亦於今年進一步推出企業限定Podcast頻道《馬光聽你說》。透過暢談室蒐集來自第一線的實際回饋與關注議題，並結合Podcast的實例分享與軟性訪談形式，回應同仁提問與常見困惑，讓制度說明不再只是公告，而是有溫度、有脈絡的對話。此一雙軌並行的溝通機制，兼顧即時回饋與深度對談，打造透明、開放且可被理解的內部溝通平台，讓同仁的真實心聲不僅被看見，也能被回應、被延續。
1111人力銀行總裁林文雄表示，「誰能讓員工無後顧之憂，誰就是最大贏家」，幸福要從企業走入家庭，落實幸福企業的精髓。從家庭與生育福利、制度改革、職涯培育到企業文化經營，馬光醫療網持續以人為本，凝聚內部共識，讓員工在專業發展與生活照顧之間都能獲得支持。在守護民眾健康的同時，也持續打造讓員工安心發展、兼顧生活的幸福職場。
