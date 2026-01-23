連兩年好成績 永慶加盟四品牌東台灣尾牙豪抽近千項好禮





永慶房產集團東台灣年度尾牙即將熱鬧登場，永慶加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)，分別於宜蘭、花蓮舉辦頒獎典禮與尾牙盛會。2025年四品牌在東台灣全年總銷金額達340億元、延續2024年高檔表現，店數市佔率更突破5成，傑出成績也讓今年尾牙的歡慶時刻更加意義非凡。

宜蘭區尾牙於2月10日在宜蘭市指標性的香格里拉冬山河渡假飯店舉辦，結合頒獎典禮與尾牙活動、席開逾60桌。活動安排藝人表演、搭配近千項抽獎好禮，包括現金紅包、熱門3C商品，不僅是人人有獎，而且「中獎率高達130%」，勢必將現場氣氛推向高潮。

永慶房產集團宜蘭四品牌經管會長張志豪表示，今年尾牙邀請機智幽默的主持人馬力歐掌舵現場，肯定讓會場笑聲不斷；表演經驗豐富的High Star樂團和安苡葳的精彩演出，也將活動氣氛推向最高潮。張志豪也笑說，尾牙不只是慶功，更是感謝第一線夥伴一年努力的重要時刻，希望每位夥伴都能滿載而歸。

緊接著花蓮區尾牙於2月11日舉行，選在交通便利、場地氣派的花蓮美侖大飯店，席開逾50桌，來自花蓮各地的永慶加盟四品牌店東長與經紀人員齊聚一堂，共同慶祝2025年佳績。活動中High Star樂團、Star Girl舞團輪番帶來勁歌熱舞，炒熱現場氣氛，最受期待的抽獎環節則涵蓋數十萬元現金紅包、65吋4K電視、日系進口洗衣機、冰箱、掃地機器人等上百項實用家電，要讓夥伴驚喜連連、掌聲不斷。

永慶加盟四品牌花蓮區尾牙將在2月舉行，席開逾50桌場面盛大，是當地規模最大的房仲尾牙。（永慶房產集團提供）

永慶房產集團宜蘭四品牌經管會長劉協誠表示，即使市場環境充滿挑戰，永慶加盟四品牌仍持續堅守第一線，為客戶提供專業服務，尾牙是感謝夥伴一年來努力的重要場合，透過活動凝聚向心力，也為新的一年注入更多動能。

在歡慶尾牙的同時，回顧永慶加盟四品牌東台灣整體經營成果。面對2025年房市震盪、交易量下滑的環境，東台灣市場仍維持高檔表現，全年總銷金額逾340億元、與2024年表現相當，店數市佔率突破5成，展現穩定經營實力，成為支撐團隊持續向前的重要基礎。

永慶加盟四品牌持續深耕東台灣，即便在市場修正期間，2025年全年仍新展店近10家，帶動區域加盟店數穩健邁向百店規模，進一步鞏固宜蘭、花蓮、台東三縣市的市場布局。

此外，永慶房產集團透過完善的聯賣制度與數位科技支援加盟店營運，在3成聯賣率助攻下，結合〈i智慧Pro系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，協助第一線夥伴即時掌握案件資訊、提升服務效率。針對東台灣在地人才培育資源相對有限的特性，集團亦透過〈i學苑〉線上學習平台，提供超過1,600堂專業課程，持續培育在地房仲人才，為區域市場的長期穩健發展奠定基礎。