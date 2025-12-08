連兩年獲獎肯定 高市「城市碳預算計畫」獲國家永續發展獎

▲高雄市環保局「高雄淨零轉型處方箋—城市碳預算計畫」獲國家永續獎，由張瑞琿局長(右)領獎。（圖／高雄市政府環保局提供）

【記者 王靚慧／高雄 報導】高雄市推動淨零轉型再獲國家級殊榮！行政院國家永續發展委員會今(8)日舉辦「114年國家永續發展獎」頒獎典禮，高雄市環保局以「高雄淨零轉型處方箋—城市碳預算計畫」勇奪政府機關類永續發展獎，是政府機關類唯一連續兩年獲獎的單位。局長張瑞琿從行政院副院長鄭麗君手中接下這份榮耀，並表示，高雄「淨零學院」去年已經獲獎，今年「碳預算計畫」能再度從147件申請案脫穎而出，是市府及團隊的光榮，將持續努力推動淨零、永續施政。

環保局指出，高雄碳排佔全國1/5，「城市碳預算計畫」的核心精神是將溫室氣體排放視為有限的「預算」，並進行科學化、制度化的管理與分配。計畫將全市溫室氣體排放量視為一筆總額，根據高市「2030年減碳30%、2050年淨零排放」目標，以兩年為一期設定溫室氣體排放上限。環保局強調，此機制參考英國碳預算經驗，透過由下而上（Bottom-up）的規劃，完整評估經濟開發、人口成長帶來的增量，以及各部門的減量潛力，客觀制訂將長期目標轉為具體年度總量上限的管理措施，促使高碳排放部門提前調整與因應，確保城市減量路徑的可行性與穩健性。

環保局表示，「城市碳預算計畫」的推動在正式定案前，歷經了10場次以上與產業、局處、專家學者、民間團體、氣候變遷因應推動會等相關會議的廣泛溝通討論。最終於114年6月2日正式經高雄市議會三讀通過，確立本市2025-2026年碳預算為5,093萬噸，較2005基準年減幅23%，納入16項量化、57項配套減碳措施，合計減碳效益達383萬噸，成為全國首創及第一筆經議會審議通過的城市碳預算。透過議會審議程序與公眾參與，讓減碳計畫接受外界監督，將長期環境目標轉化為具體可行的治理方針。

環保局長張瑞琿表示，高雄去年以「淨零學院」奪下國家永續獎，今年再度以「碳預算計畫」獲獎，連兩年得獎是團隊的榮耀，市府也不會停下前進的腳步，目前正著手進行「第二期碳預算」、「淨零示範區」、「碳權計畫」等重點政策，讓減碳政策一棒接一棒，落實2050淨零目標。